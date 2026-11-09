Río San Javier mantiene niveles altos y se acerca al pico

El Centro de Monitoreo de la Provincia de Santa Fe informó este lunes 9 de noviembre a las 12 sobre la situación hídrica en el departamento San Javier, donde el río San Javier continúa con niveles elevados y podría estar cerca del pico de la actual crecida.

Según el reporte, a las 8:00 de este lunes el río registró una altura de 7,93 metros, lo que representa un incremento de 1,17 metros respecto al 4 de noviembre y 5 centímetros en las últimas mediciones. Este nivel supera en 1,43 metros el umbral hidrométrico de evacuación, fijado en 6,50 metros.

Leé también: Estudiantes sigue en la final: Conmebol rechazó el reclamo de Flamengo

La altura actual es similar a la registrada durante la crecida de 2015-2016, y aunque en las últimas mediciones se observa una estabilización tras un período de crecimiento sostenido, las autoridades advierten que los riesgos persisten para las familias que viven en zonas bajas o ribereñas.

Seguimiento y recomendaciones

Los organismos técnicos provinciales continúan monitoreando el comportamiento del sistema hídrico del río Paraná y el San Javier. Los registros en la cuenca media y alta muestran variaciones, con algunos puertos en leve aumento y otros en descenso, por lo que aún no se puede confirmar que la crecida haya alcanzado su punto máximo.

Desde la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos indicaron que, hasta el mediodía de este lunes, no se registran personas evacuadas ni autoevacuadas en el departamento San Javier.

Ante la persistencia de niveles elevados, se recomienda mantener la atención en sectores ribereños, zonas bajas y accesos que puedan verse afectados por anegamientos. También se solicita precaución al transitar por la Ruta Provincial 1 y los accesos a las zonas costeras, evitando circular por sectores inundados y respetando las indicaciones oficiales.

La población debe estar atenta a los comunicados oficiales, preparar documentación, medicamentos y elementos esenciales, y conocer las vías de evacuación y lugares seguros. Se enfatiza la importancia de cuidar especialmente a personas mayores, niños, niñas y personas con discapacidad o movilidad reducida que puedan necesitar asistencia.

Desde el Gobierno provincial aclararon que superar el nivel de evacuación no implica una orden general de evacuación. Cualquier decisión será comunicada oficialmente, con detalles sobre los sectores afectados y los procedimientos a seguir.

En caso de emergencias, la población puede comunicarse al 911, al 107 para emergencias médicas o a los organismos locales de Protección Civil.

El Gobierno de Santa Fe continuará informando sobre la evolución del río San Javier y actualizará los datos ante cualquier cambio significativo en la situación hídrica.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

Notas relacionadas