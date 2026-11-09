Finalizó limpieza del Canal Principal N° 1 en San Cristóbal

El Gobierno de Santa Fe concluyó la limpieza del Canal Principal N° 1, ubicado en el departamento San Cristóbal, en el marco de las acciones preventivas ante la llegada del fenómeno climático “El Niño”. La intervención abarcó 23 kilómetros de un canal troncal que no recibía mantenimiento desde hace 25 años.

El canal, junto con el Canal Secundario N° 3, forma parte de un sistema de drenaje que beneficia a 15 localidades de los departamentos San Cristóbal, Castellanos y Las Colonias, protegiendo unas 350.000 hectáreas productivas.

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El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, señaló que la limpieza de estos canales es fundamental para garantizar el escurrimiento rápido del agua, proteger la producción agropecuaria y mantener la transitabilidad de los caminos rurales, aspectos clave para la economía regional y la seguridad de las familias.

Los trabajos incluyeron limpieza, desbosque, destronque y rectificación de rasantes para recuperar la capacidad original del canal. De esta forma, se busca reducir los tiempos de anegamiento tras lluvias intensas y mejorar la protección de las zonas urbanas y rurales.

El sistema de drenaje alcanza a localidades como Colonia 2 Rosas, Suardi, Moisés Ville, Tacurales, Humberto Primo, Las Palmeras, Palacios, entre otras. La obra forma parte de un plan provincial que contempla la intervención de 352 kilómetros en 12 canales de varios departamentos del centro santafesino.

Además del Canal Principal N° 1, la Provincia ya finalizó la limpieza del Canal Principal Malaquías en La Capital y recuperó el Canal Las Bandurrias en San Martín, que no tenía mantenimiento desde hace 30 años. Actualmente, continúan las tareas en el Canal Secundario N° 3 y en el Canal Las Avispas, ambos en San Cristóbal.

El plan de limpieza de canales troncales abarca un total de 933 kilómetros en distintas regiones de la provincia y se suma a más de 5.000 kilómetros de canales ya intervenidos por la gestión actual, con el objetivo de alcanzar 7.000 kilómetros recuperados.

Enrico también mencionó que avanzan obras en Villa Cañás, específicamente en calle Rivadavia del barrio Caima, para resolver problemas de anegamiento y mejorar el acceso a escuelas y oficinas públicas.

Por último, se informó que la pavimentación de 22 kilómetros en el departamento Vera, paralizada durante años, ya está terminada y próxima a inaugurarse.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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