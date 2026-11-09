Avanza la pavimentación en Desvío Arijón con un 70% de obra ejecutada

En Desvío Arijón, departamento San Jerónimo, la obra de pavimentación con hormigón armado en calles del pueblo alcanzó un 70 % de avance, según informó el Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe.

Actualmente, se trabaja en dos cuadras de la calle Rivadavia, en el Barrio Caima, que se suman a las dos primeras cuadras ya inauguradas en agosto pasado sobre las calles Belgrano y San Martín.

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El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que esta intervención resolverá problemas de anegamiento e intransitabilidad en la zona norte del pueblo, beneficiando a más de 3.000 habitantes. Además, destacó que la obra facilitará el acceso seguro a escuelas y oficinas administrativas, independientemente de las condiciones climáticas.

Por su parte, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, señaló que el avance de la obra responde a un compromiso del gobierno provincial para atender las necesidades de cada localidad. Según indicó, la presencia del Estado con respuestas concretas permite que las comunidades planifiquen mejoras en sus barrios e instituciones.

La presidenta comunal de Desvío Arijón, Carolina Kröhling, valoró el impacto de la pavimentación en la calidad de vida local. Destacó que, tras 139 años sin calles pavimentadas, la obra representa un cambio significativo para los vecinos y agradeció la inversión provincial en infraestructura.

El senador por el departamento San Jerónimo, Leonardo Diana, afirmó que la pavimentación confirma la escucha y ejecución de prioridades por parte del Estado provincial. Además, resaltó que la obra aporta seguridad vial, revaloriza las viviendas y es un ejemplo de inversión duradera con fondos públicos.

La inversión total destinada a esta pavimentación urbana es de 138 millones de pesos. Desde 2024, la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro lleva adelante un plan de mantenimiento vial que incluye rutas de distintos departamentos y continúa con nuevas reparaciones este año.

Además, con fondos provinciales, el gobierno provincial incrementa la inversión en infraestructura educativa en la región, en paralelo a las obras viales.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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