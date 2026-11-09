Santa Fe supera las 23 mil donaciones de sangre en 2026

Este 9 de noviembre, en el Día Nacional del Donante Voluntario, el Ministerio de Salud de Santa Fe informó que en lo que va de 2026 se realizaron más de 23 mil donaciones de sangre en la provincia. Estas donaciones permitieron obtener más de 20 mil unidades aptas, seguras y testeadas, que se destinaron a transfusiones, cirugías, trasplantes y otros tratamientos en efectores públicos y privados.

El Centro Regional de Hemoterapia (CRH) llevó adelante 6.413 estudios inmunohematológicos a embarazadas y realizó tamizajes para detectar infecciones transmisibles en donantes de sangre y órganos, entre otros procedimientos.

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La ministra de Salud, Silvia Ciancio, atribuyó estos resultados a la inversión realizada por el gobierno provincial para incorporar tecnología que mejora los estándares de calidad, además del trabajo de los equipos encargados del proceso. Según Ciancio, el objetivo principal es garantizar unidades de sangre de alta calidad para todo el territorio santafesino y consolidar un sistema pionero a nivel nacional que anticipa normativas federales.

En este marco, la directora del CRH, Andrea Acosta, señaló que la tasa de obtención de plaquetas por unidad colectada aumentó al 90 %, superando ampliamente el rango anterior del 45 al 50 % con el sistema manual. Acosta explicó que el sistema público de salud provincial requiere un promedio diario de 100 unidades de sangre para cubrir la demanda en transfusiones y tratamientos.

Desde la implementación de la Resolución Nacional Nº 536, que establece que la donación debe ser voluntaria, habitual y responsable, se restringió la captación de donantes de reposición dirigidos a pacientes específicos. Acosta destacó que esta medida reafirma la necesidad de promover la donación voluntaria y regular.

El CRH funciona con dos sedes, una en Rosario y otra en Santa Fe, lo que permitió centralizar el procesamiento y la logística, además de incorporar tecnología avanzada. Entre las novedades, se incorporó el sistema Reveos, que automatiza y reduce los pasos en el procesamiento de sangre, mejorando la eficiencia y aumentando la cantidad de unidades que generan plaquetas, un componente clave para muchos tratamientos clínicos.

Por otra parte, Cudaio anunció próximas jornadas de donación en Rosario, Santa Fe, Funes y Sastre. En Rosario, las colectas serán el 10 y 14 de noviembre en distintos puntos; en Santa Fe, del 10 al 12 de noviembre en hospitales y facultades; en Funes, el 11 en el Colegio del Sol; y en Sastre, el 12 en el cuartel de Bomberos Voluntarios.

Finalmente, el Ministerio de Salud recordó que en los últimos dos meses se aplicaron vacunas contra el tétanos, la gripe, la hepatitis B y el dengue, como parte de la preparación sanitaria provincial.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.