Teodelina: la licitación de residuos abrió un debate sobre el GIRSU

La gestión de los residuos urbanos volvió a instalarse en la agenda institucional de Teodelina, luego de que el Departamento Ejecutivo Municipal, encabezado por el intendente Joaquín Poleri, impulsara un proyecto para licitar y tercerizar la recepción de la basura que se genera en la ciudad.

La iniciativa abrió un debate en el Concejo Municipal, donde su presidente, Ignacio Gutiérrez Brondolo, planteó la necesidad de conocer las condiciones técnicas y ambientales del servicio antes de avanzar con la autorización solicitada.

El objetivo de encontrar una solución al basural a cielo abierto forma parte de las preocupaciones compartidas, aunque surgieron diferencias sobre el procedimiento y el modelo de gestión que debería implementarse.

Qué plantea el proyecto municipal

La propuesta del Ejecutivo contempla la posibilidad de contratar a un prestador privado para recibir los residuos sólidos urbanos.

Sin embargo, desde el Concejo señalaron que todavía necesitan conocer aspectos vinculados con la ubicación del predio, las condiciones de funcionamiento, los estudios ambientales y el tratamiento que recibiría la basura.

Gutiérrez Brondolo aclaró que su posición no implica rechazar la participación de una empresa privada, sino solicitar información suficiente para evaluar el alcance de la contratación.

Por su parte, el Ejecutivo municipal viene desarrollando acciones para mejorar la prestación del servicio. En septiembre incorporó un camión compactador cero kilómetro, dentro de un programa de renovación del equipamiento municipal.

La adquisición permite fortalecer la recolección, aunque el tratamiento y la disposición final constituyen etapas diferentes del sistema.

La posibilidad de recuperar el GIRSU Microrregión 5D

Uno de los puntos centrales del debate es la eventual reactivación del Consorcio de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) Microrregión 5D, una estructura regional que tuvo como principales integrantes a Villa Cañás, Teodelina, Santa Isabel, María Teresa y Christophersen.

El consorcio fue reconocido por la Provincia en 2014 y en julio de 2018 sus representantes aprobaron el estatuto y designaron autoridades.

Posteriormente, en 2019, recibió una chipeadora destinada al tratamiento de residuos de poda. Durante 2020 se realizaron nuevas gestiones para avanzar con una planta regional, pero el proyecto no llegó a consolidarse.

En 2024, estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Rosario elaboraron una propuesta técnica para dimensionar un centro de gestión integral de residuos destinado a la microrregión.

Ese antecedente podría servir como material de consulta para analizar la viabilidad de un sistema compartido entre localidades.

Qué información solicitó el Concejo

Mediante un proyecto de comunicación fechado el 20 de octubre, Gutiérrez Brondolo solicitó información sobre la participación actual de Teodelina en el consorcio, las gestiones realizadas y los recursos recibidos.

También requirió datos sobre la cantidad de residuos recolectados, los estudios de factibilidad, las condiciones del basural y los programas municipales de separación y reciclaje.

La iniciativa propone convocar a otras localidades de la región y solicitar asistencia al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe.

El desafío ambiental hacia 2030

La discusión se desarrolla bajo el marco de la Ley Provincial 13.055, que promueve la reducción, recuperación y reciclaje de residuos.

La normativa establece para 2030 la prohibición de disponer materiales reciclables o aprovechables en rellenos sanitarios, como parte de los objetivos de reducción progresiva de residuos.

En este contexto, la contratación de un servicio privado y la participación en un consorcio regional no necesariamente resultan incompatibles.

La definición pendiente es cómo organizar un sistema que permita resolver la disposición inmediata de los residuos y, al mismo tiempo, avanzar hacia un tratamiento ambiental sostenible.

Por el momento, el proyecto de licitación continúa bajo discusión legislativa y resta conocer qué información adicional presentará el Ejecutivo para avanzar con su tratamiento.