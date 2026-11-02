Venado Tuerto: tres días para vacunar y castrar mascotas gratis

El Gobierno de Venado Tuerto anunció una nueva etapa del programa Orejas Verdes, que durante tres jornadas ofrecerá servicios veterinarios gratuitos para perros y gatos en barrio El Cruce.

La actividad se desarrollará el martes 3, miércoles 4 y jueves 5 de noviembre, de 8 a 13.30, en el predio del Soiva, ubicado en Cobeñas 2105. Allí estará instalado el Móvil Quirúrgico Municipal, con personal del equipo de salud animal de la Secretaría de Desarrollo Humano.

La propuesta está destinada a los vecinos que necesiten vacunar a sus mascotas contra la rabia o acceder a una castración sin costo.

Cómo acceder a la vacunación antirrábica

La vacunación estará disponible para perros y gatos mayores de tres meses y se realizará por orden de llegada, sin necesidad de gestionar un turno anticipado.

Se trata de una medida de prevención sanitaria destinada a proteger a los animales frente a la rabia, una enfermedad viral que también puede transmitirse a las personas.

Desde el municipio recordaron que quienes concurran con perros deberán llevarlos con collar y correa. En el caso de los gatos, será obligatorio trasladarlos en jaulas, bolsos o mochilas adecuados para mantenerlos contenidos.

Estas recomendaciones buscan facilitar la organización de la atención y evitar inconvenientes durante la permanencia de los animales en el predio.

Castraciones gratuitas: cómo solicitar un turno

A diferencia de la vacunación, las intervenciones quirúrgicas requerirán la asignación de un turno.

Los interesados deberán acercarse al Móvil Quirúrgico Municipal desde las 8 para solicitarlo directamente al personal responsable.

Además, los animales deberán cumplir con 12 horas de ayuno de alimentos antes de la cirugía, según las indicaciones difundidas por el municipio.

No se informó en la publicación original cuántos turnos estarán disponibles por jornada ni si habrá requisitos adicionales para acceder a las operaciones.

Días, horarios y lugar de atención

Las jornadas se realizarán con el siguiente cronograma:

Martes 3 de noviembre, de 8 a 13.30.

Miércoles 4 de noviembre, de 8 a 13.30.

Jueves 5 de noviembre, de 8 a 13.30.

Lugar: predio del Soiva, Cobeñas 2105, barrio El Cruce, Venado Tuerto.

Los servicios serán gratuitos tanto para la vacunación antirrábica como para las castraciones.

Un programa que continúa recorriendo los barrios

Orejas Verdes forma parte de las acciones de salud animal que desarrolla el Gobierno de Venado Tuerto mediante su Móvil Quirúrgico Municipal.

El esquema de atención territorial permite acercar los servicios a distintos sectores de la ciudad, sin que los vecinos deban trasladarse necesariamente a una dependencia central.

Con esta nueva visita a barrio El Cruce, el municipio continuará su calendario de vacunación y esterilización de animales domésticos. Por el momento, no se difundieron en la información suministrada las próximas ubicaciones del operativo.