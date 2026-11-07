Chiarella expuso los avances del Plan Estratégico de Venado Tuerto

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, participó del 8º Encuentro por las Ciudades, realizado en la Sociedad Rural de Santa Fe, donde compartió la experiencia del Plan Estratégico Participativo (PEP) y planteó la necesidad de sostener políticas públicas que trasciendan los períodos de gobierno.

La actividad se desarrolló bajo el lema “Construyendo ciudades para las personas” y reunió a referentes vinculados con la gestión pública y el desarrollo de las comunidades. Chiarella compartió el panel con el concejal santafesino Lucas Simoniello, coordinador del espacio Encuentro, y Raúl Dalinger, presidente de la Fundación Mundo Pequeño.

Durante su intervención, el mandatario municipal abordó los desafíos que enfrentan las ciudades, entre ellos la seguridad, el narcotráfico, la gestión ambiental y la generación de oportunidades laborales.

“El primer desafío es hacernos cargo. Como generación, tenemos que hacernos cargo de los problemas que tienen nuestras ciudades, de sus virtudes y de sus desafíos”, expresó.

Un plan con 56 proyectos para la ciudad

Uno de los ejes centrales de la presentación fue el Plan Estratégico Participativo de Venado Tuerto, una herramienta de planificación elaborada con la intervención de instituciones y distintos sectores de la comunidad.

Según explicó Chiarella, el proceso permitió establecer 56 proyectos prioritarios con una proyección de diez años.

El intendente aseguró que, después de dos años y medio de trabajo, el 75% de las iniciativas previstas ya se encuentra en ejecución o fue concretado.

Entre los proyectos mencionados figura la circunvalación de Venado Tuerto, una obra que vinculó con la planificación y la definición conjunta de prioridades.

“No es un plan de gobierno, es un plan de la ciudad”, afirmó, al destacar que su continuidad no debería depender de quién ocupe la Intendencia.

El porcentaje informado corresponde a los datos expuestos por el mandatario y no fue acompañado, en la información difundida, por un detalle individual del estado de cada proyecto.

Saneamiento ambiental e inclusión laboral

Otro de los temas abordados fue el proceso de saneamiento del basural de Venado Tuerto.

Chiarella explicó que la política municipal contempla la incorporación al empleo formal de personas que anteriormente recuperaban materiales o buscaban alimentos entre los residuos.

De acuerdo con lo señalado, estas personas tienen prioridad para acceder a puestos de trabajo en la planta de tratamiento, con aportes jubilatorios y cobertura de obra social.

El intendente vinculó esta iniciativa con la necesidad de abordar los problemas ambientales junto con sus consecuencias sociales.

La participación ciudadana y la continuidad de los proyectos

En otro tramo de su presentación, Chiarella sostuvo que uno de los principales desafíos de la dirigencia es fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

En ese sentido, consideró que los avances de una ciudad deben reconocerse como resultado del trabajo colectivo y no exclusivamente como logros de una administración municipal.

También planteó que las futuras autoridades deberán continuar y actualizar el Plan Estratégico de acuerdo con las necesidades que surjan.

“No importa quién lo haga, lo importante es que se haga y que quede como una hoja de ruta para la ciudad”, manifestó.

La exposición dejó planteado el objetivo de sostener una planificación de largo plazo. Su continuidad dependerá de las decisiones de las próximas gestiones y del seguimiento de los proyectos que todavía se encuentran pendientes.