Venado Tuerto sorteará 100 terrenos: fechas, requisitos y financiación

La Municipalidad de Venado Tuerto anunció una nueva convocatoria del programa Nuestro Terreno, mediante el cual se sortearán 100 lotes municipales destinados a vecinos que buscan acceder a su primera propiedad. Las inscripciones estarán habilitadas durante diciembre de 2026 y se realizarán exclusivamente por internet.

El intendente Leonel Chiarella confirmó que, con esta sexta edición, la gestión municipal superará los 600 terrenos sorteados desde la implementación del programa.

Dónde estarán ubicados los terrenos

Los 100 lotes estarán distribuidos en los barrios El Cruce, Cayetano Silva e Iturbide.

La iniciativa contempla un sistema de financiación que permite adquirir las parcelas a valores que, según explicó el intendente, se encuentran entre un 40% y un 50% por debajo de los precios del mercado inmobiliario.

Los adjudicatarios podrán optar por un anticipo del 30% y financiar el saldo, o acceder a un esquema de pago en cuotas. El plazo máximo previsto es de 48 cuotas.

Quiénes podrán participar

El programa está dirigido tanto a grupos familiares como a personas solas. Además, contempla la inscripción de trabajadores registrados y de quienes desarrollan actividades laborales informales.

Los requisitos generales incluyen:

Acreditar al menos cuatro años de residencia en Venado Tuerto.

No ser propietario de inmuebles.

No haber recibido beneficios habitacionales similares.

Cumplir las condiciones administrativas y económicas establecidas.

Quienes no cuenten con ingresos registrados podrán presentar una garantía en caso de resultar adjudicados.

También se reservará el 4% de los terrenos para personas con discapacidad.

Cuándo comienza la inscripción

El período de inscripción se extenderá desde el 1 hasta el 31 de diciembre de 2026, a través de la página oficial del Gobierno de Venado Tuerto.

Todos los interesados deberán completar un nuevo formulario, incluso aquellos que hayan participado en ediciones anteriores.

Una vez finalizada esta etapa, el municipio verificará los datos presentados y avanzará con la publicación del listado definitivo de participantes, prevista para los primeros días de enero de 2027.

La fecha del sorteo todavía no fue confirmada. Chiarella estimó que podría realizarse entre 60 y 90 días después del cierre de las inscripciones.

Cómo se financia el programa

El sistema funciona mediante el Fondo de Tierras municipal. Los pagos realizados por adjudicatarios de sorteos anteriores se reinvierten en la adquisición de nuevas parcelas.

Chiarella explicó que la mayoría de los beneficiarios mantiene sus cuotas al día y que, cuando existen atrasos, se buscan alternativas de regularización.

Sin embargo, en situaciones de incumplimiento prolongado, la Comisión de Tierras puede disponer la baja de una adjudicación y convocar a un suplente.

También esperan el sorteo de 52 viviendas

En paralelo, el municipio aguarda definiciones del Gobierno de Santa Fe sobre la adjudicación de 52 viviendas provinciales que se construyen en Venado Tuerto.

La intención manifestada por el intendente es que ese sorteo pueda concretarse antes de finalizar 2026, aunque todavía no existe una fecha oficial.

Ambos programas tendrán controles cruzados para evitar que una misma persona resulte beneficiaria de una vivienda provincial y de un terreno municipal.