Venado Tuerto: condenaron a una mujer por robos y fraudes con tarjetas

Una mujer identificada por sus iniciales A. L. P. fue condenada a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por su participación en dos hechos delictivos registrados en Venado Tuerto durante 2024. La sentencia incluye robos en una vivienda y una camioneta, además de compras realizadas con tarjetas bancarias sustraídas.

La resolución fue dictada el lunes 2 de noviembre por la jueza Andrea Cavallero, quien homologó un acuerdo de procedimiento abreviado presentado por el fiscal Iván Gastón Raposo y la defensora pública Antonela Dalzotto.

Durante la audiencia, la acusada aceptó los hechos atribuidos y ratificó los términos del acuerdo. Además, la magistrada hizo lugar al pedido de la Fiscalía para declararla reincidente, una decisión que había sido cuestionada por la defensa.

Dos robos cometidos durante 2024

El primero de los episodios ocurrió el 24 de marzo de 2024, en una vivienda ubicada sobre calle Neuquén al 1000.

Según la investigación, la mujer actuó junto con otra persona e ingresó al inmueble después de violentar una puerta lateral. Del interior sustrajeron garrafas, una bomba pequeña y dinero en efectivo.

El segundo hecho se registró el 26 de julio de 2024, cuando la acusada forzó la puerta de una camioneta estacionada en calle Manzano, entre Balcarce e Italia.

En esa oportunidad se apoderó de una billetera que contenía dinero, documentación personal y tarjetas bancarias.

La investigación determinó que posteriormente utilizó las tarjetas sustraídas para efectuar tres pagos sin autorización en un comercio de la ciudad, por un monto total de 82.962 pesos.

La condena y el planteo de reincidencia

El fiscal Iván Gastón Raposo, coordinador de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Conexos de Venado Tuerto, reunió las investigaciones correspondientes a ambos episodios.

La calificación penal comprendió robo calificado por efracción y robo simple en concurso real con defraudación mediante el uso de tarjeta magnética.

A partir del acuerdo alcanzado, la Justicia impuso una pena única en este procedimiento de tres años de prisión efectiva.

Uno de los puntos discutidos durante la audiencia fue la declaración de reincidencia. La Fiscalía solicitó que se reconociera esa condición, mientras que la defensora pública Antonela Dalzotto manifestó su oposición.

Finalmente, la jueza Cavallero admitió el planteo fiscal. La información difundida no precisa los fundamentos desarrollados por la defensa durante la audiencia.

La Justicia Federal deberá intervenir por una condena anterior

Además de la pena impuesta, la magistrada dispuso remitir las actuaciones a la Justicia Federal para que se tramite una eventual unificación con otra condena dictada el 28 de febrero de 2025.

Esta instancia todavía debe ser resuelta por el organismo judicial competente, por lo que no corresponde anticipar una pena definitiva resultante de esa posible unificación.

Tras conocerse la sentencia, Raposo sostuvo que los delitos contra la propiedad también afectan la seguridad cotidiana de las víctimas y destacó la importancia de obtener respuestas judiciales para este tipo de investigaciones.

Con la homologación del procedimiento abreviado quedaron resueltos los dos hechos incluidos en el acuerdo, mientras continúa pendiente la definición judicial vinculada con la condena anterior.