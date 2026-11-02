Venado Tuerto: imputaron a una mujer por maltrato animal

Una mujer fue imputada este lunes 2 de noviembre en Venado Tuerto por presunto maltrato animal, en el marco de una investigación iniciada tras el rescate de una perra de raza Gran Danés que presentaba un marcado deterioro físico. La causa se originó a partir de información aportada por vecinos y una posterior denuncia del Instituto Municipal de Salud y Convivencia Animal (Imusca).

La imputada fue identificada mediante las iniciales B.S.C. y está acusada de no haber proporcionado alimentación suficiente, tanto en cantidad como en calidad, al animal que se encontraba bajo su responsabilidad.

Cómo comenzó la investigación

El caso tomó intervención municipal a partir de fotografías, videos y datos aportados por una vecina que advirtió sobre las condiciones en las que se encontraba la perra.

El 9 de octubre, inspectores municipales localizaron al animal en la vía pública, en inmediaciones de calle Santa Cruz. Durante el procedimiento, sus responsables accedieron a entregarlo voluntariamente para su traslado al Refugio Canino de Venado Tuerto.

Una vez en el establecimiento, una médica veterinaria realizó una evaluación y constató delgadez extrema, debilidad generalizada, dificultades para desplazarse y una importante infestación de garrapatas.

Según la información incorporada a la causa, el animal comenzó a recuperarse después de recibir alimentación adecuada y atención veterinaria. Los responsables de su cuidado observaron una mejoría tanto en su condición corporal como en su comportamiento.

La denuncia y la intervención judicial

El 19 de octubre, la abogada Valeria Morales, integrante del Imusca, formalizó la denuncia que permitió avanzar con la investigación penal.

Las actuaciones quedaron bajo la coordinación del fiscal Iván Gastón Raposo, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), con intervención de Facundo Peña, de la Unidad de Salidas Alternativas, y la Comisaría 14ª de Venado Tuerto.

Entre los elementos reunidos figuran informes veterinarios, registros audiovisuales, comunicaciones y documentación institucional relacionada con el procedimiento.

Qué resolvió la Justicia

Durante la audiencia realizada el 2 de noviembre, el fiscal Raposo atribuyó a B.S.C. la autoría del delito de maltrato animal, contemplado en los artículos 1 y 2, inciso 1.º, de la Ley Nacional 14.346.

Como parte de las medidas acordadas, la mujer deberá mantener buena conducta, permanecer a disposición de la Justicia y abstenerse de adquirir, adoptar, poseer, alojar o tener bajo su responsabilidad animales domésticos o de compañía, incluso mediante terceros.

El fiscal sostuvo que las personas responsables de animales deben garantizarles alimentación y cuidados adecuados, y anticipó que el organismo continuará impulsando investigaciones vinculadas con este tipo de conductas.

La causa continúa abierta

La imputación constituye una instancia del proceso penal y no implica una condena. Hasta el momento, la información difundida no incluye declaraciones de la mujer investigada ni de su defensa.

La investigación continuará en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto, mientras se mantiene la medida destinada a impedir que la imputada vuelva a tener animales bajo su cuidado.