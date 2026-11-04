Venado Tuerto: condenaron a seis años de prisión a un hombre que baleó a su vecino

Un hombre de 45 años fue condenado a seis años de prisión por intentar matar a un vecino durante un ataque con arma de fuego ocurrido en diciembre de 2020 en Venado Tuerto. La sentencia fue dictada por la jueza Paula Borello, luego de un juicio oral y público desarrollado en los tribunales de la ciudad.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Iván Raposo, quien representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante el debate. La magistrada consideró acreditada la responsabilidad penal del acusado y estableció la pena solicitada por la Fiscalía.

Sin embargo, el condenado permaneció en libertad durante el proceso judicial. Tras conocerse el veredicto, Raposo solicitó que se dispusiera su prisión preventiva, pero la jueza rechazó el requerimiento.

El ataque ocurrió durante la madrugada

El hecho se produjo el jueves 3 de diciembre de 2020, aproximadamente a la 1:20, en inmediaciones de calle Salvadores al 100, en Venado Tuerto.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, la víctima se encontraba cerca de su domicilio cuando observó que una persona encapuchada se aproximaba mientras le apuntaba con un arma de fuego.

Cuando el agresor estuvo a corta distancia, el hombre logró reconocerlo como un vecino con quien mantenía diferencias personales.

Según explicó el fiscal, el atacante accionó inicialmente el gatillo, pero no salió ningún proyectil. Inmediatamente después comenzó un forcejeo entre ambos.

Durante ese enfrentamiento, el agresor efectuó varios disparos que impactaron en el cuerpo de la víctima.

Recibió cuatro disparos y sobrevivió

La investigación determinó que el hombre recibió tres impactos de bala en la cabeza y uno en el abdomen.

Como consecuencia de las heridas, debió recibir asistencia médica de urgencia y permaneció internado durante 12 días en una unidad de terapia intensiva.

La Fiscalía destacó que la atención médica recibida permitió que sobreviviera al ataque.

Durante el juicio, Raposo sostuvo que existía un conflicto interpersonal previo entre el acusado y la víctima. Esa situación fue incorporada a la teoría del caso presentada por el Ministerio Público de la Acusación.

No se difundieron detalles sobre el origen de las diferencias entre ambos vecinos ni sobre las circunstancias que habían generado el enfrentamiento.

La condena y la situación judicial del acusado

Finalizado el debate oral, la jueza Paula Borello condenó al hombre como autor de tentativa de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego.

La pena impuesta fue de seis años de prisión, en coincidencia con lo solicitado por la Fiscalía durante sus alegatos.

Uno de los aspectos relevantes de la resolución fue el rechazo del pedido de prisión preventiva presentado después del veredicto.

De esta manera, aunque recibió una condena de cumplimiento efectivo, no se ordenó su detención inmediata en esa instancia.

La información difundida no precisa si la sentencia quedó firme, si alguna de las partes presentó recursos ni cuáles fueron los fundamentos de la decisión sobre la prisión preventiva.