La Municipalidad de Villa Cañás anunció la puesta en marcha de un nuevo sistema de recolección diferenciada de residuos reciclables, dirigido especialmente a comercios e instituciones de la ciudad. La iniciativa comenzará el viernes 6 de noviembre y estará coordinada por la Secretaría de Servicios Públicos.

El nuevo circuito está pensado para los denominados grandes generadores de residuos, entre los que se encuentran establecimientos comerciales, instituciones deportivas, educativas y entidades intermedias.

La propuesta busca facilitar la separación de materiales que pueden recuperarse y establecer un mecanismo de recolección específico, diferente del servicio habitual de residuos domiciliarios.

Cómo funcionará el nuevo sistema

Según informó el municipio, cada establecimiento participante deberá separar los materiales reciclables y conservarlos en condiciones adecuadas hasta el momento de la recolección.

Se podrán depositar los siguientes elementos:

Plásticos.

Cartones.

Papeles.

Vidrios.

Latas.

Todos los materiales deberán encontrarse limpios y secos para permitir su posterior recuperación.

Para facilitar esta tarea, la Municipalidad entregará bolsas de gran capacidad, conocidas como Big Bags, a los comercios e instituciones que se incorporen al sistema.

Estos bolsones permitirán almacenar los residuos reciclables de manera diferenciada hasta su retiro por parte del personal municipal.

Qué días se retirarán los materiales

El cronograma establece que los establecimientos deberán sacar los bolsones los jueves por la noche.

La recolección estará a cargo de los equipos municipales y se realizará los viernes durante la mañana.

En caso de lluvia, el procedimiento será diferente: los bolsones deberán permanecer resguardados dentro del establecimiento hasta el lunes siguiente.

Esta medida tiene como objetivo evitar que el papel, el cartón y otros materiales se mojen, situación que podría dificultar o impedir su recuperación.

Por ese motivo, desde el municipio se solicita prestar especial atención tanto a la separación como a las condiciones de almacenamiento.

Una iniciativa que surgió de una encuesta comercial

La implementación del sistema tiene como antecedente una encuesta realizada por la Municipalidad entre los comerciantes de Villa Cañás.

De acuerdo con la información oficial, las respuestas obtenidas permitieron identificar el interés del sector y avanzar en la organización de un servicio específico para quienes generan mayores cantidades de materiales reciclables.

La medida también incorpora a instituciones deportivas, educativas e intermedias, ampliando el alcance de la separación de residuos fuera de los hogares.

El comunicado municipal no precisa cuántos establecimientos participarán inicialmente ni informa si habrá nuevas instancias de inscripción.

El desafío de sostener la separación de residuos

Con este nuevo circuito, el municipio busca incrementar la recuperación de materiales y reducir la cantidad de residuos reciclables que se mezclan con los desechos comunes.

El funcionamiento dependerá tanto de la organización del servicio municipal como del cumplimiento de las pautas por parte de los establecimientos participantes.

A partir del 6 de noviembre comenzará la implementación de este esquema, que permitirá evaluar su funcionamiento y la participación de comercios e instituciones de Villa Cañás.