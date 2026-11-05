María Teresa: decomisaron 4.500 kilos de pejerrey y terminaron enterrándolos

Un operativo policial realizado este miércoles 4 de noviembre en jurisdicción de María Teresa terminó con el decomiso y posterior entierro de aproximadamente 4.500 kilos de pejerrey que eran transportados en un camión sin la documentación reglamentaria correspondiente.

El procedimiento se desarrolló durante la madrugada y la mañana sobre la Ruta Provincial 14, donde efectivos de la Subcomisaría 13ª de la Unidad Regional VIII, con la colaboración de personal de la Sección 25 de la Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas, interceptaron el vehículo que trasladaba el cargamento.

Según la información difundida, el camión transportaba pejerreyes eviscerados y congelados que provenían de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires. El conductor, un hombre de 45 años domiciliado en Victoria, Entre Ríos, fue identificado y notificado de las actuaciones judiciales correspondientes.

La falta de documentación motivó el decomiso

De acuerdo con la publicación original, durante la inspección se constató que el transporte no contaba con los documentos necesarios para acreditar el origen y la trazabilidad del pescado.

Esta situación impedía verificar formalmente su procedencia y reconstruir las condiciones en las que había sido manipulado, conservado y trasladado hasta el momento del control.

Además, se informó que la especie transportada estaba alcanzada por restricciones de pesca tanto en Buenos Aires como en Santa Fe. Sin embargo, no se precisaron las disposiciones específicas ni las fechas de vigencia de esas medidas, por lo que ese aspecto requiere corroboración oficial.

La falta de documentación y las restricciones mencionadas motivaron la intervención de las autoridades competentes.

Por qué decidieron enterrar el pescado

Ante las irregularidades detectadas, la Fiscalía interviniente dispuso avanzar con las actuaciones correspondientes y coordinar las medidas necesarias para definir el destino de la mercadería.

En ese marco, participaron funcionarios de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL) y personal de Control Urbano local.

Finalmente, se resolvió desnaturalizar el cargamento y enterrarlo en una cava, con el objetivo de impedir que ingresara al circuito comercial o fuera destinado al consumo humano sin las garantías sanitarias exigidas.

Qué establece la trazabilidad de los alimentos

La trazabilidad permite identificar el origen de un alimento, conocer los distintos puntos de su cadena de distribución y verificar la documentación que respalda su comercialización.

En productos pesqueros, estos controles tienen particular importancia por las condiciones de conservación que requiere la mercadería y por la necesidad de acreditar que su extracción y transporte cumplen con la normativa vigente.

La ausencia de esa información no significa necesariamente que el pescado estuviera contaminado, pero impide comprobar aspectos esenciales para autorizar su comercialización.

Cómo continúa la investigación

Por el momento, no se informó si el conductor quedó imputado formalmente ni si las actuaciones podrían alcanzar a otras personas vinculadas con el origen o la comercialización del cargamento.

Tampoco se difundieron resultados de análisis bromatológicos ni detalles sobre el establecimiento al que se dirigía la mercadería.

El procedimiento quedó bajo intervención de las autoridades correspondientes, mientras resta conocer si se adoptarán nuevas medidas judiciales o administrativas.