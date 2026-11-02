General López suma 51 aulas al programa provincial Mil Aulas

El departamento General López registra 51 aulas incorporadas al programa provincial Mil Aulas, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Santa Fe para ampliar y mejorar la infraestructura de los establecimientos educativos. Del total informado, 26 corresponden a Venado Tuerto y las otras 25 se distribuyen entre diferentes localidades de la región.

El plan, desarrollado durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y bajo la órbita del Ministerio de Educación, conducido por José Goity, contempla intervenciones en jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias y establecimientos de educación técnica.

Las 51 aulas se encuentran en diferentes etapas: algunas ya fueron inauguradas y están disponibles para las comunidades educativas, otras permanecen en construcción y un tercer grupo cuenta con convenios firmados para avanzar hacia el inicio de los trabajos.

Las localidades que ya cuentan con nuevas aulas

De acuerdo con la información provincial, el programa permitió inaugurar espacios educativos en Firmat, María Teresa, Murphy, San Eduardo, San Francisco, Sancti Spíritu, Santa Isabel, Teodelina, Venado Tuerto y Wheelwright.

Las intervenciones abarcan distintos niveles de enseñanza y buscan responder a las necesidades de infraestructura de las instituciones, especialmente en establecimientos que requieren ampliar sus espacios para el desarrollo de las actividades escolares.

En este marco, la incorporación de nuevas aulas forma parte de una política de inversión destinada a mejorar las condiciones edilicias y acompañar el funcionamiento del sistema educativo provincial.

Obras en construcción y próximas inauguraciones

Además de los espacios habilitados, continúan ejecutándose obras en Chapuy, Firmat, Labordeboy, Sancti Spíritu y Venado Tuerto.

Según la información difundida, algunas construcciones presentan avances importantes y se encuentran próximas a su finalización, aunque no se detallaron porcentajes de ejecución ni fechas específicas de entrega para cada establecimiento.

Por otro lado, la Escuela Nº 169 de Amenábar figura entre las instituciones que próximamente incorporarán una nueva aula. Su inauguración fue anunciada como una de las siguientes dentro del programa.

Seis instituciones con convenios firmados

El programa también contempla nuevas intervenciones en establecimientos educativos de Chovet, Diego de Alvear, Firmat, La Chispa, Maggiolo y Rufino.

En estos casos, las instituciones cuentan con convenios firmados y se encuentran completando los procedimientos administrativos necesarios para comenzar las obras. En Rufino están previstas dos intervenciones.

Esta etapa resulta importante para diferenciar los proyectos que ya están en ejecución de aquellos que todavía deben cumplir requisitos documentales antes de iniciar su construcción.

Una inversión que alcanza a distintas localidades

La distribución territorial del programa incluye ciudades y pequeñas localidades del departamento General López, con intervenciones destinadas a diferentes niveles educativos.

La ampliación de espacios escolares puede contribuir a mejorar la organización de las actividades pedagógicas y las condiciones de enseñanza. Sin embargo, el impacto concreto dependerá de la finalización de los trabajos, la habilitación de los edificios y su utilización efectiva.

Por el momento, no se difundió un detalle completo de los montos invertidos por establecimiento ni un cronograma general de finalización.

El próximo paso será avanzar con las construcciones pendientes, completar los trámites administrativos y concretar las inauguraciones anunciadas para que los nuevos espacios puedan incorporarse al funcionamiento cotidiano de las escuelas.