Un Fiat Palio volcó de madrugada en la Ruta 33, cerca de Pérez.

Un automóvil Fiat Palio de color rojo protagonizó un vuelco durante la madrugada de este viernes 6 de noviembre sobre la Ruta Nacional 33, en el sector conocido como la “Curva de la Muerte”, en jurisdicción de Pérez, provincia de Santa Fe.

El episodio se registró alrededor de las 3:15, cuando el conductor perdió el control del vehículo, que terminó volcado sobre la banquina. Según la información policial, el hombre circulaba sin acompañantes y no hubo participación de otros vehículos.

Qué habría provocado el vuelco

De acuerdo con el parte policial, el propio conductor manifestó que había sufrido un desperfecto mecánico mientras transitaba por la ruta, situación que le habría impedido mantener el control del automóvil.

Sin embargo, esta explicación corresponde a la versión brindada por el automovilista y no constituye una causa técnicamente comprobada. Hasta el momento, no se difundieron resultados de pericias que permitan determinar qué originó el incidente.

El hecho ocurrió durante la madrugada y motivó la intervención de distintos servicios de emergencia.

Intervinieron Bomberos, SIES y personal de Tránsito

Tras conocerse el siniestro, acudieron al lugar Bomberos Voluntarios de Pérez, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) y agentes de Tránsito.

Los equipos de emergencia trabajaron en la asistencia del conductor y en las tareas correspondientes al procedimiento.

Según el reporte inicial, el hombre presentaba traumatismos leves en el tórax y en la pierna derecha como consecuencia del vuelco.

Al momento de ser atendido, se encontraba estable. No obstante, los profesionales sanitarios dispusieron su traslado al Hospital Centenario para realizar una evaluación médica más completa y descartar posibles complicaciones derivadas del impacto.

El conductor viajaba solo

Uno de los datos consignados en el informe policial es que el Fiat Palio era ocupado únicamente por su conductor.

Además, las primeras actuaciones señalaron que no hubo otros vehículos involucrados en el episodio, por lo que se trató de un siniestro vial protagonizado por un solo automóvil.

La información disponible tampoco precisa la identidad ni la edad del conductor, así como tampoco el sentido de circulación que llevaba antes de perder el control.

En cuanto a su evolución médica, el último dato comunicado indica que estaba estable cuando recibió asistencia y fue derivado al centro hospitalario.

A la espera de mayores precisiones

El episodio volvió a concentrar la atención sobre un tramo de la Ruta Nacional 33 identificado popularmente como la “Curva de la Muerte”.

Por el momento, no se informaron conclusiones técnicas sobre el estado del vehículo ni sobre las circunstancias que provocaron el vuelco.

La determinación de las causas dependerá de las actuaciones correspondientes, mientras que la evolución del conductor quedará sujeta a los controles médicos realizados en el Hospital Centenario.