Un camión perdió su acoplado en la Ruta 178 y movilizó a bomberos

Un siniestro vial registrado durante la noche del martes en la Ruta Nacional 178, a la altura del kilómetro 96, motivó la intervención de Bomberos Voluntarios de Bigand y distintas dependencias de seguridad. Un camión que trasladaba bolsas de harina sufrió el vuelco de su acoplado, aunque el conductor logró salir ileso.

El episodio ocurrió en una zona rural y fue reportado a los servicios de emergencia alrededor de las 23:30. Cuando los equipos llegaron al lugar, comprobaron que la estructura que había volcado era el acoplado del transporte, donde se encontraba la mercadería.

De acuerdo con la información difundida sobre el procedimiento, el camionero es oriundo de la provincia de Córdoba y no presentó lesiones como consecuencia del incidente.

Bomberos y personal municipal trabajaron en el lugar

El operativo estuvo a cargo de integrantes del Cuartel 054 de Bomberos Voluntarios de Bigand, que acudieron con los móviles 25 y 26, bajo la coordinación del subcomandante Renzo Tomino.

También participaron efectivos policiales, agentes de tránsito y trabajadores del corralón municipal, quienes colaboraron con las tareas necesarias para retirar los elementos que obstaculizaban la circulación.

La intervención se concentró en la remoción y limpieza del sector afectado, con el objetivo de dejar la calzada en condiciones de circulación y evitar nuevos inconvenientes para los vehículos que transitaban por la zona.

El operativo se extendió durante la madrugada

Los trabajos continuaron durante varias horas. Una vez concluidas las tareas de asistencia y despeje, las dotaciones de bomberos regresaron a su cuartel a las 02:15, sin registrarse novedades adicionales durante el procedimiento.

La información disponible no precisa si fue necesario interrumpir completamente el tránsito o si se implementaron restricciones parciales mientras se desarrollaban los trabajos.

Tampoco se detalló la cantidad de bolsas transportadas, el volumen de mercadería eventualmente afectada ni el estado final del acoplado después del vuelco.

Investigan las circunstancias del vuelco

Hasta el momento no trascendieron precisiones oficiales sobre las circunstancias que provocaron el siniestro. No se informó si existió una falla mecánica, una maniobra del conductor o algún otro factor que pudiera haber influido en el vuelco.

Por ese motivo, cualquier explicación sobre el origen del incidente debe considerarse una versión no confirmada hasta que exista información técnica o policial que la respalde.

El hecho dejó como principal consecuencia la necesidad de realizar tareas de remoción y limpieza sobre la ruta. No se reportaron personas heridas.

La eventual determinación de las causas dependerá de las actuaciones que puedan realizar las autoridades correspondientes, mientras que el operativo de emergencia quedó concluido durante la madrugada.