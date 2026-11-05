Detienen a dos hombres por intento de robo de moto

Dos hombres de 25 y 30 años fueron detenidos en la madrugada del miércoles en Venado Tuerto tras intentar robar una motocicleta en la vía pública.

El hecho tuvo lugar en las inmediaciones de pasaje Torres y Castelli, donde los sospechosos intentaron sustraer una moto Honda Wave perteneciente a un hombre de 26 años.

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Según relató la víctima, uno de los agresores lo amenazó con un arma blanca y le propinó una puñalada en el cuello, aunque sin causarle lesiones.

Personal del Comando Radioeléctrico realizó un patrullaje por la zona y logró localizar y aprehender a los dos hombres implicados en el intento de robo.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un cuchillo con cabo de madera de aproximadamente 25 centímetros, que habría sido utilizado en el ataque.

La Fiscalía tomó intervención y dispuso notificar a los detenidos por el delito de robo calificado en grado de tentativa, además de ordenar su detención.

Fuente: parte de prensa oficial.

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