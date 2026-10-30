Ocho personas fueron demoradas el viernes 30 de octubre por la noche tras un intento de ocupación de viviendas de la Villa Olímpica de la ciudad de Santa Fe, según informó el Gobierno provincial. La Policía intervino en el complejo, construido para los Juegos Suramericanos y destinado a una futura adjudicación.

El operativo se organizó después de que el Ministerio de Justicia y Seguridad recibiera información sobre la preparación de una toma. De acuerdo con el relato oficial, la intervención policial impidió que se concretara la ocupación de las unidades habitacionales.

Al momento de difundirse la información, no se había precisado si las ocho personas demoradas habían quedado a disposición de la Justicia ni si se les había imputado algún delito. Tampoco se informó qué conducta se atribuía a cada una de ellas.

La versión del Gobierno provincial incluyó una referencia a un audio en el que quienes organizaban la ocupación habrían convocado a mujeres a concurrir al lugar con niños y palos para acceder a las viviendas. Ese señalamiento forma parte de la explicación oficial sobre el episodio.

Desde la vocería provincial también se indicó que se investigará la posible instigación de una agrupación política detrás del intento de toma. La información difundida no identificó a esa organización ni presentó esa presunta participación como un hecho confirmado.

Las viviendas fueron construidas por el Gobierno de Santa Fe. Según se informó, el complejo será sometido próximamente a un proceso de inscripción y selección para definir a sus adjudicatarios, quienes deberán pagar por las unidades. No se precisaron fechas para el inicio de ese procedimiento.

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