Prisión preventiva para tres hombres por femicidio en Recreo

Tres hombres fueron detenidos con prisión preventiva en el marco de la investigación por el femicidio de María Celeste Santillán, ocurrido el jueves 26 de octubre en un descampado de Recreo, departamento La Capital.

La medida fue dispuesta este viernes 6 de noviembre por el juez Octavio Silva durante una audiencia en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, a pedido de las fiscales María Rosario Haeffeli y Agostina Aimi.

Los imputados, de 41, 38 y 36 años, cuyas iniciales son WGS, SSM y JHL, son investigados como coautores del crimen. Según las fiscales, los hombres formaban parte del entorno de la víctima y actuaron de manera coordinada para cometer el delito.

Las fiscales explicaron que el hecho se produjo entre las 9 y las 21 horas del día 26, cuando los acusados interceptaron a Santillán en un descampado ubicado en la esquina de Alberdi y Misiones. La víctima fue asesinada por asfixia y luego su cuerpo fue cubierto con malezas en el lugar.

El cuerpo fue encontrado a la mañana siguiente entre pastizales, lo que dio inicio a la investigación penal.

Durante la audiencia, las fiscales señalaron que el caso se enmarca en un contexto de violencia de género y que la víctima se encontraba en una situación de vulnerabilidad que le impedía resistir el ataque.

Además, destacaron que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, por lo que consideraron necesaria la prisión preventiva. El juez rechazó las medidas alternativas propuestas por las defensas.

Las hijas de la víctima estuvieron presentes en la audiencia y fueron escuchadas por el magistrado.

El caso continúa bajo investigación por parte del Ministerio Público de la Acusación, que cuenta con un amplio caudal de pruebas para sustentar la imputación.

Fuente: parte de prensa oficial.