Venado Tuerto: buscan a Gilda Agüero Núñez, de 27 años

La Policía de Venado Tuerto solicitó colaboración para dar con el paradero de Gilda Elizabeth Agüero Núñez, una joven de 27 años que se fue de su casa durante la noche del sábado 31 de octubre y desde entonces no regresó.

La denuncia fue realizada por su abuela, Leonor Haydée Muñoz, quien se presentó en una dependencia policial para informar la ausencia.

Según la descripción difundida, Gilda mide alrededor de 1,50 metros, es delgada, de tez blanca y ojos castaños, y tiene el cabello teñido de negro. Tiene tatuado el nombre «José Luis» en un brazo y un nombre femenino en el otro, dos coronas en la espalda y dibujos en los nudillos de una mano. Al irse llevaba su teléfono celular.

Quien tenga información sobre su paradero puede comunicarse al 911 o acercarse a la dependencia policial más cercana.

Fuente: Relaciones Policiales de la Unidad Regional VIII.