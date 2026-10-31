Un hombre acusado de sustraer una PlayStation 4, escapar de la Comisaría de Hughes y agredir a una policía enfrenta un juicio oral y público cuyo inicio fue anunciado para el viernes 30 de octubre en los Tribunales de Melincué. La acusación reúne hechos ocurridos el 21 y el 22 de abril de 2026 y solicita una pena de prisión efectiva.

La fiscal Susana Pepino confirmó la programación del debate y los detalles de la causa en declaraciones a Región360. Será quien sostenga la acusación durante el juicio, mientras que la investigación preparatoria estuvo inicialmente a cargo del fiscal Julián Cochero. La información disponible no permite confirmar si la audiencia comenzó en la fecha prevista.

Los cargos formulados son hurto simple, desobediencia, resistencia a la autoridad y lesiones leves dolosas, todos en concurso real. La Fiscalía solicitó dos años de prisión de cumplimiento efectivo y la declaración de reincidencia. También pidió que esa pena se unifique con una condena condicional anterior de tres años, para alcanzar un total de cinco años de privación de libertad. Ese monto corresponde al pedido de la acusación y deberá ser resuelto por la Justicia.

Según la requisitoria fiscal, el primer hecho ocurrió durante la mañana del 21 de abril en una vivienda de calle Héctor Pernigotti, en Hughes. La acusación sostiene que el imputado sustrajo del comedor una consola PlayStation 4 que utilizaban los hijos de la propietaria.

El relato incorporado a la acusación indica que la mujer advirtió el faltante al regresar de trabajar, al mediodía. Después de consultar con vecinos, fue a un comercio tecnológico de la localidad y encontró el aparato sobre el mostrador. El comerciante se lo devolvió luego de que lo reconociera. De acuerdo con esa misma reconstrucción, el acusado había dejado la consola para intentar cambiarla por un teléfono celular.

El segundo episodio se ubica el 22 de abril, cuando el hombre estaba demorado en la Comisaría de Hughes. La Fiscalía sostiene que, mientras le notificaban su detención, empujó a una inspectora y escapó hacia la calle. Durante la persecución posterior habría ingresado sin autorización a una vivienda de calle Ameghino.

Los policías lo localizaron en una habitación de ese domicilio. Según la acusación, se resistió al arresto, golpeó a una oficial en el rostro y le provocó lesiones leves en ambos brazos durante el forcejeo. Finalmente, los efectivos lo redujeron y volvieron a aprehenderlo. Esos hechos integran la acusación que será examinada en el debate.

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