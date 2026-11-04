Confirman condena a 14 años por abuso infantil en Avellaneda

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó por unanimidad un recurso extraordinario presentado por la defensa de un hombre condenado por abusar sexualmente de su hijo en Avellaneda, departamento General Obligado.

El condenado, de 45 años, cumple una pena de 14 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado, promoción de la corrupción agravada y amenazas coactivas. La condena fue confirmada en varias instancias judiciales desde mayo de 2024, cuando inicialmente había sido absuelto en un juicio oral.

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La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Regional 4, con la representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) a cargo de la Fiscal Regional interina Georgina Díaz. Según Díaz, el abuso ocurrió mientras la víctima cursaba la escuela primaria y el condenado ejercía la guarda y educación del niño.

En su resolución, la Corte Suprema provincial indicó que la defensa no presentó argumentos sólidos ni una crítica razonada de la sentencia. Además, señaló que no se demostró una cuestión constitucional que justificara la revisión del fallo, y que los cuestionamientos se limitaban a una disconformidad con la interpretación de los hechos y el derecho realizada por los tribunales anteriores.

Las iniciales del condenado son CEL, y su identidad completa no fue difundida para proteger a la víctima y evitar su revictimización.

Fuente: parte de prensa oficial.