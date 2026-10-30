Néstor Fernández, un pintor de Venado Tuerto con 40 años de trayectoria, ganó una Fiat Fiorino cero kilómetro y 12 latas de pintura para interior tras participar de la capacitación nacional AlbaXpert. La premiación y el agasajo se realizaron en la sucursal de Color Plus Pinturerías ubicada en Mitre y Dorrego, con la presencia del trabajador y representantes de la firma.

El sorteo estuvo vinculado con una iniciativa de capacitación que reunió a pinturerías y profesionales de distintos puntos del país. Además de la inscripción, la compra de productos permitía obtener números adicionales para participar. El premio principal combinó el vehículo utilitario con las latas de pintura AlbaXpert.

Fernández, conocido como “Pitín”, se había acercado con el interés de conocer un nuevo producto para su trabajo. Según relató a Pueblo Regional, al principio no quería inscribirse y otra persona lo ayudó a completar el registro. Como no tenía correo electrónico, quien lo asistió utilizó el suyo para concretar la inscripción.

La noticia del premio le generó dudas cuando recibió la llamada de confirmación. En su relato, explicó que tuvo temor de que se tratara de una broma y que por eso demoró en confirmar su identidad. Después de cuatro décadas dedicadas a la pintura, resumió lo que significó el resultado: “Este premio me vino en el mejor momento”.

Carlos Turdó, propietario de Color Plus Venado Tuerto, destacó la alegría de que el ganador fuera un trabajador de la ciudad y cliente del comercio. En declaraciones a Pueblo Regional, valoró el papel de la pinturería como nexo entre la empresa y los profesionales que participaron de la propuesta.

Sobre el alcance de la convocatoria, Turdó afirmó que había más de 3.500 pintores inscriptos y recordó que las compras sumaban oportunidades en el sorteo. El comerciante expresó su satisfacción por haber acompañado la participación de Fernández y por celebrar la entrega del premio en la sucursal local.

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