River cambia la defensa para visitar a Aldosivi tras el Superclásico

River Plate afrontará este jueves 5 de noviembre su último compromiso de la fase regular del Torneo Clausura 2026, cuando visite a Aldosivi en Mar del Plata. Después de la derrota frente a Boca en la Bombonera, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio buscará recuperarse y conseguir un resultado que le permita mejorar su posición en la Zona B.

El entrenador deberá modificar obligatoriamente la defensa debido a las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel durante el Superclásico. En principio, Lautaro Rivero y Giovanni González serán sus reemplazantes, mientras que el resto de la estructura titular se mantendría sin grandes modificaciones.

River tendrá dos cambios obligados en la defensa

Lautaro Rivero se perfila para ocupar el lugar de Martínez Quarta en la zaga central. Su ingreso provocaría un movimiento en la última línea: Nicolás Otamendi pasaría a desempeñarse como primer marcador central, una función que ya cumplió junto al joven defensor en el encuentro frente a Racing.

Por otro lado, Giovanni González reemplazaría a Montiel en el lateral derecho. El uruguayo tuvo una participación limitada durante el campeonato, pero ahora aparece como la principal alternativa para ocupar esa posición.

La continuidad del reemplazante podría extenderse si el Tribunal de Disciplina determina una suspensión superior a una fecha para Montiel, posibilidad que por el momento constituye una versión no confirmada.

Ponzio mantendría el mediocampo pese a las bajas

En la mitad de la cancha, Lucas Silva continuaría como volante central. El juvenil fue reemplazado durante el entretiempo del partido ante Boca, pero las lesiones de Aníbal Moreno y Fausto Vera reducen las alternativas disponibles para el entrenador.

Tobías Andrada y Tomás Galván completarían el sector, mientras que Santiago Espíndola volverá a estar entre las opciones del banco de suplentes.

Además, Elías Núñez recibió su primera convocatoria al plantel profesional. En contrapartida, Juan Cruz Meza quedó descartado por un desgarro.

El ataque de River seguiría sin modificaciones

Ponzio mantendría a Lucas Beltrán como referencia ofensiva, acompañado por Ángel Correa y Thiago Almada.

Beltrán había sido reemplazado tempranamente en el Superclásico como consecuencia de la expulsión de Martínez Quarta. Sin embargo, el cuerpo técnico volvería a confiar en él desde el inicio.

Sebastián Driussi permanecería entre los suplentes, mientras que Felipe Esquivel aparece como otra de las novedades de la convocatoria, con su primera citación al plantel principal.

River busca mejorar su posición antes de los playoffs

El encuentro ante Aldosivi representa la última oportunidad de River para sumar puntos en la fase regular y modificar su ubicación en la Zona B.

Con el equipo ya enfocado en la instancia eliminatoria, el resultado en Mar del Plata también tendrá importancia para definir las condiciones en las que afrontará los octavos de final.

La confirmación de los titulares llegará antes del inicio del encuentro, mientras que el cuerpo técnico seguirá de cerca la situación disciplinaria de los futbolistas expulsados en el Superclásico.