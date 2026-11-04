Leo Calaianov recorrió Teodelina y Villa Cañás y visitó emprendimientos y una escuela

El diputado provincial Leo Calaianov desarrolló una agenda de actividades en Teodelina y Villa Cañás, donde mantuvo reuniones institucionales y visitó emprendimientos productivos y educativos. La recorrida estuvo orientada a conocer proyectos locales, dialogar con sus responsables y abordar distintas herramientas de acompañamiento disponibles desde el gobierno de Santa Fe.

Reunión con el intendente de Teodelina

En Teodelina, Calaianov fue recibido por el intendente Joaquín Poleri, con quien mantuvo un encuentro de trabajo para conversar sobre distintos aspectos de la gestión municipal y las necesidades de la localidad.

Durante la reunión, el legislador manifestó su disposición para acompañar gestiones ante el gobierno provincial, aunque no se difundieron detalles sobre proyectos específicos ni compromisos concretos surgidos del encuentro.

Visitas a emprendimientos productivos

La agenda continuó con una recorrida por Chacinados Los Hermanos, un emprendimiento familiar encabezado por Ariel Rende y su hijo Dante.

La actividad comenzó con la elaboración artesanal de salamines en el ámbito rural y posteriormente incorporó un local comercial, ampliando su presencia en el mercado.

Durante la visita, el diputado conoció las instalaciones y conversó con los responsables sobre el funcionamiento del establecimiento y sus perspectivas de crecimiento.

Posteriormente, Calaianov se trasladó a Aguas del Sur, un proyecto iniciado hace cuatro años por Facundo Parodi, quien decidió dejar su actividad vinculada al sector agropecuario para desarrollar un emprendimiento dedicado a la producción de agua.

En ambos establecimientos se abordaron las líneas de crédito que ofrece la provincia de Santa Fe para pequeñas empresas y emprendimientos. Estas herramientas están destinadas a facilitar inversiones y acompañar el desarrollo de actividades productivas.

Sin embargo, la información difundida no precisa si alguno de los establecimientos inició solicitudes de financiamiento o si se acordaron futuras gestiones.

En Villa Cañás, visitó la Escuela Juan Cañás

La recorrida regional también incluyó una visita a la Escuela Provincial N.º 178 “Juan Cañás”, de Villa Cañás.

Allí, el legislador fue recibido por la directora Malvina Sanino, con quien recorrió las instalaciones y conversó sobre el presente de la institución, sus proyectos educativos y los desafíos que enfrenta la comunidad escolar.

Uno de los temas abordados fue la celebración del Día de la Tradición, una actividad que la escuela organiza desde hace 17 años y que forma parte de sus propuestas de integración con la comunidad.

Durante el encuentro se compartieron detalles sobre la organización de esta iniciativa y su continuidad a lo largo del tiempo.

Una agenda vinculada con las necesidades locales

Las actividades desarrolladas en ambas localidades permitieron reunir distintos temas de interés regional, desde el acceso al financiamiento para pequeños emprendimientos hasta el funcionamiento de instituciones educativas.

Por el momento, no se comunicaron anuncios presupuestarios ni medidas específicas como resultado de las visitas. La eventual continuidad de las gestiones dependerá de los proyectos que se presenten y de las decisiones de los organismos provinciales correspondientes.