La UNR exhibirá productos nacionales reconocidos con el Sello Buen Diseño
Una selección de productos de la industria nacional distinguidos con el Sello Buen Diseño Argentino se exhibirá del 28 al 30 de octubre en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario. La propuesta permitirá conocer experiencias de distintos sectores productivos, con especial atención a la producción regional.
La exposición estará en el aula A08 de la facultad, ubicada en el Centro Universitario Rosario, conocido como La Siberia. El viernes 30, a las 16, habrá una visita guiada a cargo de Sebastián Feinsilber, coordinador del Plan Nacional de Diseño, perteneciente a la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía de la Nación.
La actividad formará parte del 11.º Congreso Latinoamericano DiSUR, que reunirá en Rosario a representantes de carreras de diseño de universidades públicas de distintos países de América Latina. El encuentro tendrá como lema “Diseñar en Latinoamérica entre la crisis y el futuro: políticas, identidades e innovación”.
Los productos seleccionados permitirán abordar la relación entre el diseño y la producción: cómo se incorpora valor agregado, qué lugar ocupa la innovación y de qué manera pueden mejorarse las características de un producto. La muestra también propone acercar los procesos de diseño y sus vínculos con las dimensiones tecnológicas, económicas, sociales y culturales de la actividad productiva.
Otro de los objetivos de la iniciativa es favorecer el intercambio entre empresas, profesionales, docentes y estudiantes. En ese marco, la exhibición busca vincular el trabajo académico con las experiencias del sector productivo y acercarlas a la comunidad universitaria.
El Sello Buen Diseño Argentino es una distinción oficial que reconoce productos nacionales por su innovación, la calidad de su diseño, la apuesta a la producción local y su posicionamiento en el mercado. Esos criterios son el punto de partida de la selección que podrá recorrerse durante las tres jornadas.