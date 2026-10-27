Una selección de productos de la industria nacional distinguidos con el Sello Buen Diseño Argentino se exhibirá del 28 al 30 de octubre en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario. La propuesta permitirá conocer experiencias de distintos sectores productivos, con especial atención a la producción regional.

La exposición estará en el aula A08 de la facultad, ubicada en el Centro Universitario Rosario, conocido como La Siberia. El viernes 30, a las 16, habrá una visita guiada a cargo de Sebastián Feinsilber, coordinador del Plan Nacional de Diseño, perteneciente a la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía de la Nación.

La actividad formará parte del 11.º Congreso Latinoamericano DiSUR, que reunirá en Rosario a representantes de carreras de diseño de universidades públicas de distintos países de América Latina. El encuentro tendrá como lema “Diseñar en Latinoamérica entre la crisis y el futuro: políticas, identidades e innovación”.

Los productos seleccionados permitirán abordar la relación entre el diseño y la producción: cómo se incorpora valor agregado, qué lugar ocupa la innovación y de qué manera pueden mejorarse las características de un producto. La muestra también propone acercar los procesos de diseño y sus vínculos con las dimensiones tecnológicas, económicas, sociales y culturales de la actividad productiva.

Otro de los objetivos de la iniciativa es favorecer el intercambio entre empresas, profesionales, docentes y estudiantes. En ese marco, la exhibición busca vincular el trabajo académico con las experiencias del sector productivo y acercarlas a la comunidad universitaria.

El Sello Buen Diseño Argentino es una distinción oficial que reconoce productos nacionales por su innovación, la calidad de su diseño, la apuesta a la producción local y su posicionamiento en el mercado. Esos criterios son el punto de partida de la selección que podrá recorrerse durante las tres jornadas.