El Gobierno de Santa Isabel llevó adelante una nueva entrega de indumentaria laboral destinada a los trabajadores municipales, correspondiente a la temporada primavera-verano. La iniciativa tiene como objetivo proporcionar al personal la vestimenta necesaria para desarrollar sus tareas cotidianas.

La actividad estuvo encabezada por el intendente, Lic. Pablo Giorgis, junto a la secretaria de Gobierno, Marta Pérez. También participaron los representantes gremiales Eduardo Ortiz y los delegados Nerina Godoy y David Rocha, quienes acompañaron la distribución de la ropa de trabajo.

Indumentaria para las distintas áreas municipales

Según informó el Ejecutivo local, la entrega estuvo destinada a empleados de diferentes sectores del municipio, contemplando las necesidades propias de sus actividades y las condiciones climáticas de la temporada.

La provisión de vestimenta adecuada forma parte de las condiciones laborales del personal, especialmente de aquellos trabajadores que realizan tareas operativas, de mantenimiento y servicios en espacios públicos.

Desde el municipio señalaron que estas acciones buscan acompañar a quienes diariamente cumplen funciones al servicio de la comunidad, facilitando los elementos necesarios para el desempeño de sus responsabilidades.

Participación de autoridades y representantes gremiales

La presencia de los delegados sindicales acompañó una nueva instancia de entrega de indumentaria, en el marco de las acciones vinculadas con las condiciones de trabajo del personal municipal.

El Gobierno local destacó la continuidad de estas iniciativas y remarcó su compromiso con los empleados que desarrollan tareas en las distintas dependencias.

Por el momento, no se informó oficialmente la cantidad de trabajadores que recibieron la indumentaria, el detalle de las prendas distribuidas ni el monto destinado a su adquisición.

Una entrega que forma parte de las acciones habituales

La distribución de ropa laboral durante las distintas temporadas forma parte de las medidas que el municipio viene desarrollando para acompañar las tareas de su personal.

En esta oportunidad, la entrega se concentró en la indumentaria correspondiente al período primavera-verano, con la participación conjunta de autoridades municipales y representantes del gremio.

De esta manera, el Gobierno de Santa Isabel concretó una nueva jornada de provisión de ropa de trabajo para empleados de diferentes áreas, con el objetivo de contribuir al desarrollo de sus actividades habituales.