Aguas Santafesinas (ASSA) alertó sobre publicaciones en redes sociales que ofrecen falsos beneficios y descuentos para usuarios del servicio, principalmente jubilados. La empresa aclaró que esa información es falsa y pidió canalizar las gestiones vinculadas con los servicios sanitarios a través de sus vías oficiales de contacto.

Según la advertencia de ASSA, estas publicaciones se suman a otros intentos de estafa por WhatsApp y correo electrónico. El aviso alcanza así a distintas formas de contacto digital que pueden recibir los usuarios: tanto las ofertas que circulan en redes como los mensajes enviados por esas otras vías.

La empresa recomendó que, ante hechos de estas características, se realice la denuncia al 911 o ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), mediante el sitio https://mpa.santafe.gov.ar/iris/. También solicitó aportar la información disponible sobre el intento de estafa.

Para las consultas y gestiones del servicio, ASSA informó que su canal oficial de mensajes por WhatsApp es el 341 6 950 008. Los usuarios también pueden acceder a la Oficina Virtual en www.aguassantafesinas.com.ar/gestiones.

La atención telefónica funciona las 24 horas en el 0810 777 2000. Además, la empresa identificó a [email protected] como la dirección de correo desde la que envía la Factura Digital. Estos son los contactos difundidos en el marco de la advertencia para orientar a los usuarios hacia las vías oficiales.