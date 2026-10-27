La ciudad de Firmat se prepara para celebrar Halloween con una programación que combinará entretenimiento, actividades culturales y propuestas comerciales. La iniciativa, denominada “Viví Halloween en Firmat”, es impulsada por el Centro Comercial Abierto (CCA) y tendrá su jornada principal el sábado 31 de octubre.

El encuentro comenzará a las 16:30 sobre calle Buenos Aires, entre Santa Fe y San Martín, donde se desarrollarán distintas actividades destinadas principalmente a niños y familias.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro para vecinos de Firmat y localidades de la región, al mismo tiempo que promueve la circulación de público por el sector comercial céntrico.

Juegos, talleres y espectáculos en el centro

Durante la tarde se instalarán estaciones recreativas con propuestas relacionadas con Halloween. Entre ellas estarán la ruleta escalofriante, tumba fantasmas, ta-te-ti terrorífico y tatuajes de terror.

Además, se realizarán talleres para confeccionar máscaras y varitas mágicas, junto con sorteos y entrega de golosinas.

Una de las actividades anunciadas será “Rumi: K-POP en modo Halloween”, una propuesta participativa para aprender pasos de baile y preparar coreografías.

También está prevista la participación de Los Insurrectos Teatro, mientras que emprendedores locales ofrecerán sus productos en una feria que acompañará la jornada.

El Cine Verdi se suma con dos funciones especiales

La celebración se extenderá al Teatro Cine Verdi, que anunció una cartelera temática para el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre.

El viernes, a las 21:00, está programada una función de terror anunciada bajo el título “Insidious: Out of the Further”, destinada a mayores de 13 años, según la información difundida.

Por otro lado, el domingo, a las 18:00, se proyectará “Hotel Transylvania”, una película animada orientada al público familiar.

En ambas jornadas se habilitará un espacio denominado “Photo Set del Terror”, pensado para que los asistentes puedan fotografiarse con sus disfraces y participar de la ambientación especial del cine.

Las entradas anticipadas se comercializan en Tienda Home. Hasta el momento, la información disponible no precisa los valores ni las condiciones de acceso.

Una propuesta para acompañar al comercio local

Desde el Centro Comercial Abierto señalaron que la iniciativa también pretende fortalecer la actividad de los negocios adheridos y generar oportunidades para los emprendedores de la ciudad.

La programación reúne propuestas recreativas y culturales con actividades comerciales en uno de los sectores de mayor circulación de Firmat.

De esta manera, el último fin de semana de octubre contará con tres jornadas vinculadas a Halloween, distribuidas entre el paseo comercial y el cine local.