La Cámara de Diputados retomará este martes el debate del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía, impulsado por el Gobierno nacional, sin un acuerdo cerrado para emitir dictamen. Las diferencias con sectores de la oposición y bloques aliados se concentran en la inclusión de reformas de inteligencia y seguridad junto con las medidas vinculadas con Malvinas.

El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores está convocado para las 16 en el Anexo C de la Cámara baja. Aunque el oficialismo esperaba avanzar con un despacho favorable, la reunión volverá a tener carácter informativo, según informó el sitio especializado Parlamentario.

El principal desacuerdo pasa por el alcance de la iniciativa. Unión por la Patria y legisladores de Provincias Unidas reclaman dividirla en dos proyectos: uno referido específicamente a Malvinas y la defensa de la soberanía, y otro destinado a las modificaciones de los sistemas de inteligencia y seguridad. El Gobierno busca mantener ambos temas dentro de una misma ley.

El texto propone un régimen de sanciones para las empresas que desarrollen actividades en el área de las Islas Malvinas sin autorización argentina. También incorpora disposiciones sobre inteligencia, seguridad interior, protección de infraestructura crítica y delitos relacionados con campañas de desinformación. Esa combinación de asuntos mantiene abiertas las negociaciones sobre su redacción.

Las diferencias ya habían llevado a postergar el tratamiento previsto para la semana pasada, cuando el oficialismo también esperaba reunir los apoyos necesarios para dictaminar. Sin un texto consensuado, continúa pendiente el paso que el Gobierno busca completar para llevar la propuesta al recinto.

Durante el fin de semana, la Casa Rosada había expresado expectativas de alcanzar un entendimiento. El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo el sábado que habían recibido aportes del PRO, del MID e incluso del PJ para introducir modificaciones. Esos aportes, sin embargo, no se tradujeron en un acuerdo cerrado antes de la nueva convocatoria.

Según anticipó Parlamentario, en el encuentro participarán el presidente de Poder Ciudadano, Martín D'Alessandro, y su vicepresidenta, Norma Morandini. Será la quinta reunión de las comisiones dedicada al análisis de la propuesta.

En los cuatro encuentros anteriores expusieron funcionarios nacionales, especialistas y exfuncionarios vinculados con la cuestión Malvinas. Las discusiones incluyeron cruces entre el oficialismo y la oposición. Para esta nueva instancia, la negociación sigue centrada en las modificaciones al texto y en el pedido de separar sus contenidos, sin una fecha confirmada para la emisión del dictamen.