Firmat tendrá una agenda de Halloween con juegos, talleres, espectáculos y funciones de cine entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre. La propuesta del Centro Comercial Abierto (CCA), denominada «Viví Halloween en Firmat», tendrá su actividad principal el sábado 31, desde las 16:30, en calle Buenos Aires, entre Santa Fe y San Martín.

La iniciativa reunirá a comercios, emprendedores e instituciones locales. Según explicaron desde el CCA, el objetivo es impulsar la actividad del paseo comercial del centro y ofrecer un espacio de encuentro para vecinos de la ciudad y de la región.

Para la tarde del sábado están previstas distintas estaciones de juegos temáticos. La programación incluye ruleta escalofriante, tumba fantasmas, ta-te-ti terrorífico y tatuajes de terror. También habrá sorteos y entrega de golosinas como parte de las actividades organizadas en ese tramo de calle Buenos Aires.

Los talleres creativos estarán destinados a la confección de varitas mágicas y máscaras. Estas propuestas se sumarán a los juegos y a las actividades vinculadas con los disfraces que forman parte de la convocatoria de Halloween.

Uno de los atractivos anunciados es «Rumi: K-POP en modo Halloween», una actividad participativa en la que los asistentes podrán aprender pasos y armar coreografías. La jornada contará además con la presencia de Los Insurrectos Teatro y una feria de emprendedores locales, que acompañará el movimiento del paseo comercial.

El Teatro Cine Verdi se incorporará a la programación con dos películas para públicos diferentes. La primera función será el viernes 30 de octubre, a las 21, con la proyección de «Insidious: Out of the Further», anunciada como apta para mayores de 13 años. Esa presentación abrirá la agenda de cine del fin de semana, antes del encuentro del sábado en el centro.

La segunda función está prevista para el domingo 1 de noviembre, a las 18. En ese caso, la película elegida es «Hotel Transylvania», una propuesta orientada al público familiar que completará la programación anunciada.

Durante ambas jornadas, el cine contará con un espacio temático llamado «Photo Set del Terror», destinado a quienes concurran disfrazados. Así, los disfraces también tendrán un lugar dentro de las actividades previstas en la sala.

Las entradas anticipadas para las dos funciones se venden en Tienda Home. La agenda combina de esta manera las proyecciones del viernes y el domingo con la jornada recreativa del sábado, que concentrará los juegos, los talleres y la feria en calle Buenos Aires.

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