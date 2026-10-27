Elortondo continúa avanzando en la recuperación de residuos y alcanzó un nuevo registro en su programa de reciclaje. Con el traslado de otras ocho toneladas de materiales desde la Planta de Tratamiento, la localidad superó las 42 toneladas destinadas a procesos de recuperación, evitando que ingresaran al basural.

La iniciativa es desarrollada por el Gobierno de Elortondo, encabezado por el presidente comunal Angelo Yocco, junto con el programa Elortondo Sustentable. El trabajo comprende la recepción, clasificación, acondicionamiento y posterior traslado de materiales que pueden ser aprovechados nuevamente.

Cómo se alcanzaron las 42 toneladas

De acuerdo con la información difundida, los envíos comenzaron en julio, cuando se trasladaron ocho toneladas de materiales reciclables a EcoVenado. Durante agosto se sumaron otras seis toneladas.

En septiembre continuó la recuperación con más de cuatro toneladas de cartón, aproximadamente mil kilos de papel blanco y seis pallets de plástico.

Posteriormente, se concretó el traslado de 15 toneladas de vidrio a Glass Factoring SRL, una planta de reciclaje ubicada en Rosario. Esa operación permitió superar las 34 toneladas acumuladas.

Finalmente, la salida de una nueva carga de ocho toneladas elevó el registro total por encima de las 42 toneladas.

El aporte de vecinos, comercios e instituciones

Uno de los componentes del programa es la separación de residuos en origen. Los materiales entregados por hogares, establecimientos comerciales, empresas e instituciones son recibidos en la Planta de Tratamiento, donde se clasifican y preparan para su posterior traslado.

Desde el Gobierno de Elortondo destacaron la colaboración de la comunidad y el trabajo de los operarios encargados de organizar cada carga.

Además, el programa cuenta con puntos limpios donde los vecinos pueden depositar materiales recuperables, facilitando su incorporación al circuito de reciclaje.

Qué sucede con las pilas, baterías y el aceite usado

El sistema de recuperación también contempla residuos que requieren un tratamiento diferenciado.

Las pilas y baterías recolectadas son enviadas a una planta ubicada en Venado Tuerto.

Por otro lado, el aceite usado tiene dos destinos informados: una empresa de Capitán Bermúdez, donde se utiliza para producir biocombustible, y un taller local de jabonería social que lo emplea en la elaboración de jabones.

Esta modalidad permite ampliar el aprovechamiento de materiales más allá del papel, el cartón, el plástico y el vidrio.

La continuidad del programa

Desde Elortondo Sustentable, Mirian Barenghi había convocado a los vecinos a mantener la separación domiciliaria y acercar los materiales a los puntos limpios de la localidad.

La continuidad de los envíos dependerá de la recolección, la capacidad de clasificación y la coordinación con las plantas receptoras.

Con más de 42 toneladas recuperadas, el programa registra un nuevo avance en la gestión local de residuos. Queda pendiente conocer los próximos volúmenes previstos y los resultados de las futuras operaciones.