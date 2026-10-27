El Gobierno Comunal de Berabevú anunció un corte total de tránsito sobre la Ruta Provincial 31S debido al avance de las obras correspondientes al Gasoducto R 93-33. La medida comenzó a regir este martes 27 de octubre y tendrá una duración estimada de diez días.

La interrupción afecta la circulación habitual de vehículos que utilizan esta vía provincial para trasladarse por la región. Ante esta situación, las autoridades dieron a conocer los recorridos alternativos que permanecerán disponibles mientras se desarrollen los trabajos.

Cuáles son los desvíos habilitados

De acuerdo con la comunicación oficial, los conductores podrán utilizar las siguientes alternativas:

Ruta Provincial 6S y calle comunal.

Ruta Provincial 15.

Desde la administración comunal, encabezada por Leo Bagnasco, recomendaron planificar los desplazamientos con anticipación, reducir la velocidad al aproximarse a los sectores intervenidos y prestar atención a la cartelería de señalización.

El comunicado no especifica el tramo exacto donde se ejecutan las tareas ni detalla si existen restricciones particulares para el tránsito pesado.

Avanzan los trabajos del Gasoducto R 93-33

El cierre de la Ruta Provincial 31S responde a la necesidad de continuar con las tareas vinculadas a la construcción del Gasoducto R 93-33, una obra de infraestructura energética que se desarrolla en la zona.

La ejecución de este tipo de trabajos puede requerir intervenciones sobre la calzada o sectores próximos a las rutas, por lo que resulta necesario organizar desvíos para mantener condiciones de seguridad durante las tareas.

En este caso, la Comuna informó que la circulación permanecerá completamente interrumpida durante el período anunciado, sin precisar detalles técnicos sobre la etapa de construcción que motiva el cierre.

Tampoco se informó si las tareas estarán sujetas a modificaciones por condiciones meteorológicas o dificultades operativas.

Cuándo volverá a habilitarse la circulación

Si se cumple el plazo previsto, la interrupción se extenderá hasta los primeros días de noviembre. Sin embargo, las autoridades no comunicaron una fecha y un horario definitivos para la reapertura.

Mientras continúe la restricción, quienes deban trasladarse hacia Berabevú o circular por sus alrededores tendrán que utilizar los caminos alternativos establecidos.

La recomendación es prestar especial atención a las indicaciones de tránsito, principalmente durante la noche o en condiciones de visibilidad reducida.

Por otro lado, se aconseja a transportistas y conductores habituales consultar las comunicaciones oficiales antes de iniciar sus recorridos, especialmente si utilizan vehículos de gran porte.

La normalización de la circulación dependerá de la finalización de los trabajos y de las condiciones de seguridad del sector intervenido.