El vóley de Chovet tuvo representación en una nueva consagración provincial. Gino Rossi formó parte del plantel del Instituto de Vóley de Normal 3 de Rosario, que se quedó con el título masculino de la Copa Santa Fe 2026, cuya definición se realizó el domingo 25 de octubre en el estadio Invencible de Rosario.

La conquista del conjunto rosarino también tuvo repercusión en el sur santafesino, ya que uno de sus integrantes es oriundo de Chovet. Rossi compartió la celebración con sus compañeros y el cuerpo técnico luego de la definición del certamen.

Normal 3 se quedó con el campeonato provincial

La jornada reunió a los equipos que llegaron a la instancia decisiva de la Copa Santa Fe, una competencia que permite la participación de instituciones deportivas de distintos puntos de la provincia.

En la rama masculina, Normal 3 consiguió el campeonato y recibió el trofeo correspondiente, además de las medallas entregadas al plantel.

Durante la ceremonia de premiación, los representantes del equipo rosarino también recibieron un reconocimiento económico de cuatro millones de pesos, según la información difundida sobre el certamen.

Las imágenes posteriores a la final mostraron a los jugadores junto al cuerpo técnico, compartiendo el festejo y posando con la copa obtenida.

Villa Dora también celebró en Rosario

La competencia tuvo otra definición durante la misma jornada. En la rama femenina, el Club Atlético Villa Dora, de la ciudad de Santa Fe, se consagró campeón provincial.

De esta manera, los títulos de la edición 2026 quedaron en manos de dos instituciones con trayectoria en el vóley santafesino: Normal 3 de Rosario entre los varones y Villa Dora entre las mujeres.

La organización del torneo difundió imágenes de ambas consagraciones y felicitó a los equipos que alcanzaron el primer puesto.

Un representante de Chovet entre los campeones

Para Chovet y las localidades de la región, la presencia de Gino Rossi en el equipo ganador constituye el principal vínculo con esta edición de la Copa Santa Fe.

El jugador integró el plantel que logró el campeonato y participó de la celebración junto a sus compañeros, sumando así un título provincial a su recorrido deportivo.

La información disponible no precisa cuántos minutos disputó Rossi durante la final ni ofrece estadísticas individuales de su actuación. Tampoco se detalló el resultado del partido decisivo.

Más allá de esos datos pendientes, su participación en el plantel campeón quedó registrada en la consagración de Normal 3, que cerró la Copa Santa Fe 2026 con el título masculino.