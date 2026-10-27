La Liga Profesional de Fútbol podría modificar su sistema de competencia a partir de la temporada 2027. Una propuesta que será debatida el jueves 29 de octubre plantea eliminar la división en dos zonas y establecer un calendario en el que los 30 clubes de Primera División se enfrenten entre sí.

Según informó TyC Sports, el proyecto será tratado durante una reunión de dirigentes en las oficinas de Puerto Madero. La iniciativa busca reorganizar la competencia sin eliminar los torneos Apertura y Clausura, que continuarían definiéndose mediante instancias eliminatorias.

Cómo se jugaría la Liga Profesional en 2027

El cambio principal sería la implementación de una tabla general única, con enfrentamientos entre todos los participantes.

Cada equipo disputaría partidos frente a los otros 29 clubes y tendría un encuentro adicional correspondiente a clásicos o emparejamientos especiales.

De esta manera, desaparecerían las actuales zonas A y B, aunque se mantendrían dos campeonatos durante la temporada.

La propuesta establece que, al finalizar la fecha 15, los primeros 16 equipos de la clasificación accederían a los playoffs para definir al campeón del Apertura.

Posteriormente, en la fecha 30, se realizaría un nuevo corte de la tabla para determinar los 16 clasificados a la fase final del Clausura.

Tres títulos y una tabla anual

Otro aspecto del proyecto es la continuidad del título de campeón de Liga para el equipo que termine primero en la tabla anual.

Con este sistema, el ganador de esa clasificación habría enfrentado a los otros 29 participantes, una diferencia respecto del calendario actual, condicionado por la división en zonas.

Además, se mantendrían los títulos correspondientes al Apertura y al Clausura, que continuarían resolviéndose mediante playoffs.

Todavía se analiza si los octavos y cuartos de final se disputarán a partido único en cancha neutral o mediante series de ida y vuelta.

Los cupos internacionales no cambiarían

De acuerdo con la información difundida, la distribución de plazas para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana mantendría los criterios actuales.

Los campeones del Apertura, Clausura, Liga y Copa Argentina conservarían las vías de clasificación previstas, junto con los equipos mejor ubicados en la tabla anual, según las reglas correspondientes.

Qué sucederá con los descensos

Uno de los puntos pendientes es el sistema de descensos.

Durante 2026, cada equipo tiene previstos 32 encuentros correspondientes a la fase regular, cuyos resultados se computan para la tabla anual y los promedios.

Con el nuevo formato, esa cantidad se reduciría a 30 partidos. Por ese motivo, los dirigentes deberán evaluar cómo adaptar el sistema de permanencia y si corresponde establecer alguna compensación por la reducción del calendario.

Por el momento, no se comunicó una resolución sobre este aspecto.

Una reunión que puede modificar el calendario del fútbol argentino

El encuentro del jueves será una instancia para discutir los alcances de la propuesta y las posibles modificaciones antes de avanzar hacia su aprobación.

Entre los temas pendientes aparecen el sistema de descensos, la modalidad de los playoffs y la distribución definitiva de las fechas.

Hasta que exista una resolución oficial, el proyecto continuará siendo una alternativa en evaluación para la temporada 2027.