La temporada regular de la NBA continúa avanzando y tres equipos lograron sostener su inicio perfecto. Oklahoma City Thunder, Houston Rockets y Memphis Grizzlies volvieron a ganar durante la jornada del lunes 26 de octubre y alcanzaron un registro de cuatro victorias sin derrotas.

Los tres conjuntos se mantienen entre los protagonistas de la Conferencia Oeste, mientras que otros equipos comenzaron a experimentar sus primeras dificultades en el arranque del campeonato.

Oklahoma City volvió a ganar pese a las ausencias

Oklahoma City Thunder se impuso por 125-114 frente a Phoenix Suns y consiguió su cuarto triunfo consecutivo.

Ajay Mitchell encabezó la ofensiva con 30 puntos, mientras que Shai Gilgeous-Alexander aportó 26 unidades. Isaiah Hartenstein también tuvo una participación importante con 15 puntos y 13 rebotes.

El equipo afrontó el encuentro sin Jalen Williams y Cason Wallace, afectados por lesiones. A pesar de esas ausencias, logró mantener su rendimiento y cerrar otra victoria como local.

Houston sostuvo su racha ante Atlanta

Houston Rockets derrotó 120-110 a Atlanta Hawks y también llegó a cuatro triunfos en cuatro presentaciones.

Alperen Sengün fue el principal anotador del conjunto texano, con 29 puntos, nueve rebotes y nueve asistencias.

El encuentro se definió durante el último cuarto, cuando Houston consiguió un parcial de 14-0 que le permitió establecer una diferencia decisiva.

Fue la segunda victoria consecutiva de los Rockets frente a Atlanta, después del triunfo por 121-114 conseguido el sábado anterior.

Memphis también alcanzó las cuatro victorias

Memphis Grizzlies completó la jornada de los invictos al superar 110-105 a Utah Jazz.

El equipo consiguió así su cuarto triunfo de la temporada y se mantiene junto a Oklahoma City y Houston entre los conjuntos que todavía no conocen la derrota.

El partido también estuvo marcado por problemas físicos en Utah: Jaren Jackson Jr. y Lauri Markkanen sufrieron lesiones durante el encuentro, según informó Reuters.

Cleveland frenó a Minnesota y Golden State consiguió su primera victoria

Otro de los resultados de la noche fue la victoria de Cleveland Cavaliers sobre Minnesota Timberwolves por 127-125, en tiempo suplementario.

Donovan Mitchell terminó con 26 puntos y convirtió el lanzamiento que puso a Cleveland por delante. Anthony Edwards anotó 47 unidades para Minnesota, aunque no pudo evitar la primera derrota de su equipo.

Por otro lado, Golden State Warriors venció 134-114 a Denver Nuggets y consiguió su primer triunfo de la temporada.

El equipo contó con una actuación de 31 puntos del novato Yaxel Lendeborg, mientras que Stephen Curry también tuvo una participación destacada.

Todos los resultados del lunes 26 de octubre

Partido Resultado Thunder – Suns 125-114 Rockets – Hawks 120-110 Jazz – Grizzlies 105-110 Cavaliers – Timberwolves 127-125 Nuggets – Warriors 114-134 Celtics – Bulls 134-99 Heat – Mavericks 109-113 Bucks – Pacers 110-102 Hornets – Wizards 110-103

Lo que viene en la NBA

La competencia continuará durante la semana con nuevos compromisos de temporada regular.

Oklahoma City visitará a Dallas Mavericks el miércoles 28 de octubre, mientras que Houston jugará ese mismo día frente a Milwaukee Bucks.

Memphis, por su parte, tendrá su próximo compromiso el jueves 29 de octubre ante Portland Trail Blazers.

El sábado 31 de octubre está programado el enfrentamiento entre Houston Rockets y Oklahoma City Thunder, un cruce entre dos de los equipos que comenzaron la temporada sin derrotas.