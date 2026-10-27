El clásico del fútbol turco entre Galatasaray y Fenerbahçe tuvo un cierre marcado por los incidentes. Luego de la victoria por 2-1 del conjunto local, futbolistas de ambos equipos protagonizaron una pelea sobre el campo de juego que obligó a intervenir a efectivos policiales y personal de seguridad.

El enfrentamiento se produjo inmediatamente después del pitazo final, cuando comenzaron las discusiones entre integrantes de los dos planteles. La situación fue aumentando de intensidad hasta derivar en empujones y forcejeos.

Cómo comenzó la pelea entre Galatasaray y Fenerbahçe

De acuerdo con la información publicada por TyC Sports, los primeros cruces tuvieron como protagonistas a Kerem Aktürkoğlu y Roland Sallai.

La discusión se extendió rápidamente a otros jugadores y generó distintos enfrentamientos dentro del campo.

Uno de los episodios involucró a Archie Brown, defensor de Fenerbahçe, y Abdülkerim Bardakci, capitán de Galatasaray. Ambos protagonizaron un forcejeo en el que llegaron a tomarse del cuello y, según la crónica del encuentro, fueron expulsados por su participación.

🔴 BATALLA CAMPAL EN EL FÚTBOL TURCO 👉 Al finalizar el encuentro entre Galatasaray y Fenerbahçe, por la liga turca, los futbolistas y miembros del cuerpo técnico de ambos equipos protagonizaron una pelea que derivó en violencia. https://t.co/fu0rTThTZp — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) October 26, 2026

La intervención policial y las declaraciones de Archie Brown

Ante la continuidad de los enfrentamientos, los agentes de seguridad ingresaron al campo para separar a los involucrados y evitar que la situación se extendiera.

Los jugadores de Fenerbahçe finalmente se retiraron del terreno de juego acompañados por efectivos de seguridad.

Después del partido, Brown cuestionó públicamente el comportamiento de Bardakci y aseguró que el capitán rival lo había tomado del pelo durante el incidente. Se trata de la versión del defensor visitante, sin que en la información original figure una respuesta del futbolista de Galatasaray.

Por el momento, no se detallaron posibles sanciones adicionales para los protagonistas.

Osimhen marcó los dos goles del triunfo de Galatasaray

En el aspecto deportivo, Galatasaray consiguió una victoria por 2-1 frente a su tradicional rival gracias a un doblete del delantero nigeriano Victor Osimhen.

El resultado le permitió mantenerse en lo más alto de la liga turca, según la información publicada tras el encuentro.

Sin embargo, los incidentes posteriores al partido concentraron buena parte de la atención y abrieron interrogantes sobre posibles medidas disciplinarias.