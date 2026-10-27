La Messi Cup 2026 transita la última jornada de su fase de grupos en Miami, Estados Unidos. La competencia juvenil impulsada por Lionel Messi reúne a 16 equipos y cuenta con la participación de tres representantes argentinos: River Plate, Boca Juniors y Newell's Old Boys.

El certamen comenzó el domingo 25 de octubre y finalizará el 1 de noviembre. Durante ocho jornadas de competencia se disputarán 48 encuentros, con el objetivo de definir las posiciones finales de todos los participantes.

Cómo están conformados los grupos

Grupo Equipos A River Plate, Chelsea, Ajax, Inter B Barcelona, Palmeiras, Arsenal, Newell's C Atlético de Madrid, Benfica, Independiente del Valle, Inter Miami D Manchester City, Boca Juniors, Flamengo, UE Cornellà

Cada equipo disputa tres partidos en la fase inicial. Los dos primeros de cada zona acceden a la Copa Oro, donde competirán por el título, mientras que los terceros y cuartos continuarán en la Copa Plata.

Los partidos del martes 27 de octubre

Partido Hora Boca Juniors vs. Flamengo 14:20 Barcelona vs. Newell's 15:50 Atlético de Madrid vs. Inter Miami 16:00 Benfica vs. Independiente del Valle 16:00 River Plate vs. Inter 17:20 Chelsea vs. Ajax 17:30 Palmeiras vs. Arsenal 17:30 Manchester City vs. UE Cornellà 18:50 Messi Cup 2026 | Martes 27 de octubre | Horarios de Argentina.

Cuándo se juegan los cuartos, semifinales y la final

La definición comenzará el miércoles 28 de octubre con los cuartos de final de la Copa Oro. Los cruces se establecerán de acuerdo con las posiciones obtenidas en los cuatro grupos.

El jueves 29 será jornada de descanso. La actividad continuará el viernes 30 con partidos de clasificación y el sábado 31 con las semifinales.

El domingo 1 de noviembre se disputarán los encuentros decisivos, incluida la final de la Copa Oro, programada para las 18:50 de Argentina según la grilla de ESPN.

Dónde ver la Messi Cup 2026

Los partidos pueden seguirse a través de ESPN y Disney+ Plan Premium, con programación específica según cada país. En Argentina, la cobertura incluye encuentros de la fase de grupos y las instancias decisivas.

Para consultar las actualizaciones de los resultados y las posiciones, está disponible el calendario oficial de la Messi Cup 2026