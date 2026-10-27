Un hombre de 36 años fue aprehendido durante la madrugada de este martes 27 de octubre en inmediaciones de Urquiza y Paso, en Venado Tuerto, por un presunto intento de robo en la Iglesia Nuestra Señora de la Misericordia. La Fiscalía en turno dispuso que permaneciera privado de su libertad a la espera de la audiencia imputativa.

La intervención comenzó con un llamado del párroco. Según el relato que dio al alertar a la policía, el suministro eléctrico de la parroquia se había interrumpido y, poco después, comenzó a escuchar ruidos extraños en el exterior del templo.

Al llegar al lugar, efectivos del Comando Radioeléctrico interceptaron al hombre. De acuerdo con la información del procedimiento, había sido sorprendido dentro del predio de la iglesia y trató de escapar a pie cuando arribaron los agentes.

Durante la revisión del sector se constataron daños en una caja eléctrica y el forzamiento de una prolongación de las luminarias. Esos fueron los daños materiales informados tras la intervención en la parroquia.

Los policías también secuestraron un cuchillo con mango metálico que el aprehendido llevaba entre sus pertenencias. La información disponible no indica que lo hubiera utilizado para amenazar a alguna persona ni precisa si tuvo relación con los daños encontrados.

Por disposición de la Fiscalía, el hombre fue notificado de la causa por tentativa de robo. Su situación procesal deberá tratarse en la correspondiente audiencia imputativa, para la que no se informó una fecha.