Kylian Mbappé protagonizó una controversia internacional después de referirse a un meme que mostraba su rostro sobre una imagen de Mao Zedong, antiguo dirigente de China. El futbolista francés difundió un pedido de disculpas tras las críticas que generaron sus declaraciones, según informó TyC Sports este martes 27 de octubre.

El episodio se originó durante una entrevista en la que el atacante del Real Madrid fue consultado sobre su meme favorito. En su respuesta mencionó una imagen que lo representaba como el histórico líder chino y utilizó una expresión que generó cuestionamientos.

La repercusión del comentario llevó al delantero a emitir un comunicado en el que manifestó su arrepentimiento y aseguró que no había tenido intención de ofender.

El pedido de disculpas de Mbappé

En el mensaje reproducido por TyC Sports, el futbolista reconoció que sus palabras habían causado malestar entre ciudadanos chinos y miembros de esa comunidad en otros países.

«Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y estoy sinceramente arrepentido», expresó.

Además, explicó que había reaccionado a una imagen durante una entrevista y que posteriormente comprendió el alcance de sus declaraciones.

El delantero también sostuvo que no había buscado faltar el respeto a ninguna persona ni a la historia de China.

Las consecuencias comerciales que se informaron en China

De acuerdo con TyC Sports, la polémica habría tenido repercusiones en el mercado chino, donde el fútbol europeo mantiene acuerdos de televisación y patrocinio.

La publicación sostiene que la televisión estatal CCTV suspendió las transmisiones de La Liga y los partidos del futbolista.

También señala que Dongpeng, Mengniu y Milkground habrían cancelado sus contratos publicitarios, mientras que Xiaohongshu y Dongqiudi se habrían distanciado del delantero.

Estas medidas todavía requieren confirmación directa de las compañías y organismos mencionados, por lo que deben considerarse versiones no confirmadas de manera independiente.

La intervención de La Liga

El informe también señala que Javier Tebas, presidente de La Liga española, intervino mediante un comunicado para expresar disculpas y preservar las relaciones institucionales con China.

Según esa versión, el dirigente planteó que las declaraciones individuales no deberían perjudicar el vínculo del campeonato español con el público chino.

Además, habría anunciado un protocolo de sensibilización destinado a clubes y futbolistas para prevenir situaciones similares.

Una polémica que trasciende lo deportivo

La controversia se relaciona con la importancia histórica y política de Mao Zedong en China, donde existen disposiciones legales que sancionan determinadas expresiones consideradas difamatorias hacia figuras históricas reconocidas oficialmente.

En este contexto, el comentario del futbolista adquirió repercusión más allá de las redes sociales.

Por el momento, Mbappé manifestó públicamente su arrepentimiento, mientras resta conocer si las consecuencias comerciales y televisivas mencionadas se mantienen o si se producen nuevos pronunciamientos de las partes involucradas.