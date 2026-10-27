Instituto se clasificó por primera vez en su historia a una copa internacional. El equipo de Diego Flores venció 1-0 a Deportivo Riestra el 26 de octubre en Alta Córdoba y aseguró su lugar en la Copa Sudamericana, aunque todavía mantiene posibilidades de acceder a la Copa Libertadores.

Jeremías Lazaro marcó el único gol del encuentro en el segundo tiempo, de penal. La jugada decisiva se originó en un agarrón dentro del área que derivó en la sanción de la pena máxima tras la intervención del VAR.

Lazaro convirtió desde los doce pasos y desató el festejo de los hinchas de la Gloria. Ese tanto terminó por definir el partido y le dio al conjunto cordobés la victoria que necesitaba para sellar una clasificación inédita.

Con el triunfo ante Riestra, Instituto quedó puntero en su zona con 32 puntos. El resultado tuvo así un doble valor: le permitió sostenerse en lo más alto de su grupo y garantizar una participación internacional por primera vez.

La clasificación a la Sudamericana ya está asegurada, pero el destino continental de la Gloria todavía puede cambiar. El equipo de Flores conserva chances de meterse en la Libertadores, una posibilidad que sigue abierta después de la victoria en Alta Córdoba.