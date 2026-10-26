La Primera División A de la Liga Venadense de Fútbol completó su 28ª fecha y la definición de los primeros puestos continúa abierta. El empate entre los dos líderes y el triunfo de Unión y Cultura modificaron las distancias en la parte alta de la tabla, cuando restan jornadas para el cierre de la competencia.

Racing Club y Teodelina FBC empataron 1 a 1 en uno de los encuentros centrales del domingo. Con este resultado, ambos llegaron a 52 puntos y conservan el liderazgo compartido.

El principal beneficiado fue Unión y Cultura de Murphy, que derrotó como local a Deportivo San Jorge por 1 a 0. Con esta victoria, el conjunto murphense alcanzó las 51 unidades y quedó a solamente un punto de los líderes.

También sumó de a tres Studebaker de Villa Cañás. El equipo cañaseño superó 1 a 0 a Sportivo Rivadavia y se mantiene en la cuarta posición, con 48 puntos, a cuatro de la cima.

Empates y puntos repartidos en el resto de la fecha

En Venado Tuerto, Jorge Newbery y San Martín igualaron 1 a 1. El conjunto local llegó a 39 puntos y continúa sexto, mientras que San Martín alcanzó las 31 unidades.

Por otro lado, Juventud Pueyrredón y Atlético Elortondo protagonizaron el encuentro con mayor cantidad de goles de la jornada. Terminaron 3 a 3, resultado que dejó al equipo venadense en el quinto puesto con 40 puntos y al conjunto de Elortondo con 25.

En Carmen, Sportsman Carmelense y Juventud Unida de Santa Isabel empataron sin goles. Sportsman suma 35 puntos, mientras que Juventud Unida alcanzó los 27.

La fecha había comenzado con la victoria de Peñarol por 5 a 0 sobre Sportivo Sarmiento. El conjunto de Elortondo llegó a 29 unidades y comparte puntaje con Sportivo Rivadavia. Sarmiento permanece en el último puesto, con 22 puntos.

General Belgrano tuvo jornada libre.

Todos los resultados de la fecha 28

Resultados de la fecha 28 Liga Venadense de Fútbol – Primera División A Partido Resultado Unión y Cultura – Deportivo San Jorge 1-0 Peñarol – Sportivo Sarmiento 5-0 Jorge Newbery (VT) – San Martín 1-1 Racing Club – Teodelina FBC 1-1 Studebaker – Sportivo Rivadavia 1-0 Juventud Pueyrredón – Atlético Elortondo 3-3 Sportsman Carmelense – Juventud Unida 0-0 Equipo libre: General Belgrano.

Tabla de posiciones de Primera División A

Tabla de posiciones – Fecha 28 Liga Venadense de Fútbol – Primera División A Pos. Equipo Puntos 1° Teodelina FBC 52 2° Racing Club 52 3° Unión y Cultura 51 4° Studebaker 48 5° Juventud Pueyrredón 40 6° Jorge Newbery (VT) 39 7° Sportsman Carmelense 35 8° San Martín 31 9° Sportivo Rivadavia 29 10° Peñarol 29 11° Juventud Unida 27 12° Deportivo San Jorge 26 13° Atlético Elortondo 25 14° General Belgrano 25 15° Sportivo Sarmiento 22

El miércoles se juega una fecha que puede cambiar la punta

La actividad continuará el miércoles 28 de octubre, desde las 21, con la disputa de la fecha 29.

Teodelina tendrá un compromiso importante como local ante Studebaker, que buscará reducir la distancia de cuatro puntos con el liderazgo.

Racing visitará a San Martín, mientras que Unión y Cultura viajará para enfrentar a General Belgrano. Los tres equipos que ocupan los primeros puestos jugarán en escenarios diferentes.

Programación de la fecha 29

Programación fecha 29 – Miércoles 28 de octubre, 21:00 hs. Liga Venadense de Fútbol – Primera División A Local VS. Visitante Atlético Elortondo vs. Sportsman Carmelense Sportivo Rivadavia vs. Juventud Pueyrredón Teodelina FBC vs. Studebaker San Martín vs. Racing Club Sportivo Sarmiento vs. Jorge Newbery (VT) Deportivo San Jorge vs. Peñarol General Belgrano vs. Unión y Cultura Equipo libre: Juventud Unida.

Con apenas un punto de diferencia entre los tres primeros, la próxima jornada podría modificar nuevamente el orden de la clasificación. Studebaker, a cuatro unidades, también tendrá la oportunidad de acercarse en su enfrentamiento directo con Teodelina.