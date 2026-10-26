La Liga Venadense: tres equipos separados por un punto

Teodelina y Racing igualaron 1 a 1 y siguen compartiendo la punta con 52 unidades. Unión y Cultura ganó en Murphy y quedó a un punto, mientras Studebaker se mantiene cuarto.
Deportes del Sur26/10/2026GASTON PAROLAGASTON PAROLA

La Primera División A de la Liga Venadense de Fútbol completó su 28ª fecha y la definición de los primeros puestos continúa abierta. El empate entre los dos líderes y el triunfo de Unión y Cultura modificaron las distancias en la parte alta de la tabla, cuando restan jornadas para el cierre de la competencia.

Racing Club y Teodelina FBC empataron 1 a 1 en uno de los encuentros centrales del domingo. Con este resultado, ambos llegaron a 52 puntos y conservan el liderazgo compartido.

El principal beneficiado fue Unión y Cultura de Murphy, que derrotó como local a Deportivo San Jorge por 1 a 0. Con esta victoria, el conjunto murphense alcanzó las 51 unidades y quedó a solamente un punto de los líderes.

También sumó de a tres Studebaker de Villa Cañás. El equipo cañaseño superó 1 a 0 a Sportivo Rivadavia y se mantiene en la cuarta posición, con 48 puntos, a cuatro de la cima.

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Empates y puntos repartidos en el resto de la fecha

En Venado Tuerto, Jorge Newbery y San Martín igualaron 1 a 1. El conjunto local llegó a 39 puntos y continúa sexto, mientras que San Martín alcanzó las 31 unidades.

Por otro lado, Juventud Pueyrredón y Atlético Elortondo protagonizaron el encuentro con mayor cantidad de goles de la jornada. Terminaron 3 a 3, resultado que dejó al equipo venadense en el quinto puesto con 40 puntos y al conjunto de Elortondo con 25.

En Carmen, Sportsman Carmelense y Juventud Unida de Santa Isabel empataron sin goles. Sportsman suma 35 puntos, mientras que Juventud Unida alcanzó los 27.

La fecha había comenzado con la victoria de Peñarol por 5 a 0 sobre Sportivo Sarmiento. El conjunto de Elortondo llegó a 29 unidades y comparte puntaje con Sportivo Rivadavia. Sarmiento permanece en el último puesto, con 22 puntos.

General Belgrano tuvo jornada libre.

Todos los resultados de la fecha 28

Liga Venadense de Fútbol – Primera División A
Resultados de la fecha 28
PartidoResultado
Unión y Cultura – Deportivo San Jorge1-0
Peñarol – Sportivo Sarmiento5-0
Jorge Newbery (VT) – San Martín1-1
Racing Club – Teodelina FBC1-1
Studebaker – Sportivo Rivadavia1-0
Juventud Pueyrredón – Atlético Elortondo3-3
Sportsman Carmelense – Juventud Unida0-0
Equipo libre: General Belgrano.

Tabla de posiciones de Primera División A

Liga Venadense de Fútbol – Primera División A
Tabla de posiciones – Fecha 28
Pos.EquipoPuntos
Teodelina FBC52
Racing Club52
Unión y Cultura51
Studebaker48
Juventud Pueyrredón40
Jorge Newbery (VT)39
Sportsman Carmelense35
San Martín31
Sportivo Rivadavia29
10°Peñarol29
11°Juventud Unida27
12°Deportivo San Jorge26
13°Atlético Elortondo25
14°General Belgrano25
15°Sportivo Sarmiento22

El miércoles se juega una fecha que puede cambiar la punta

La actividad continuará el miércoles 28 de octubre, desde las 21, con la disputa de la fecha 29.

Teodelina tendrá un compromiso importante como local ante Studebaker, que buscará reducir la distancia de cuatro puntos con el liderazgo.

Racing visitará a San Martín, mientras que Unión y Cultura viajará para enfrentar a General Belgrano. Los tres equipos que ocupan los primeros puestos jugarán en escenarios diferentes.

Programación de la fecha 29

Liga Venadense de Fútbol – Primera División A
Programación fecha 29 – Miércoles 28 de octubre, 21:00 hs.
LocalVS.Visitante
Atlético Elortondovs.Sportsman Carmelense
Sportivo Rivadaviavs.Juventud Pueyrredón
Teodelina FBCvs.Studebaker
San Martínvs.Racing Club
Sportivo Sarmientovs.Jorge Newbery (VT)
Deportivo San Jorgevs.Peñarol
General Belgranovs.Unión y Cultura
Equipo libre: Juventud Unida.

Con apenas un punto de diferencia entre los tres primeros, la próxima jornada podría modificar nuevamente el orden de la clasificación. Studebaker, a cuatro unidades, también tendrá la oportunidad de acercarse en su enfrentamiento directo con Teodelina.

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