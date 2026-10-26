La Liga Venadense: tres equipos separados por un punto
La Primera División A de la Liga Venadense de Fútbol completó su 28ª fecha y la definición de los primeros puestos continúa abierta. El empate entre los dos líderes y el triunfo de Unión y Cultura modificaron las distancias en la parte alta de la tabla, cuando restan jornadas para el cierre de la competencia.
Racing Club y Teodelina FBC empataron 1 a 1 en uno de los encuentros centrales del domingo. Con este resultado, ambos llegaron a 52 puntos y conservan el liderazgo compartido.
El principal beneficiado fue Unión y Cultura de Murphy, que derrotó como local a Deportivo San Jorge por 1 a 0. Con esta victoria, el conjunto murphense alcanzó las 51 unidades y quedó a solamente un punto de los líderes.
También sumó de a tres Studebaker de Villa Cañás. El equipo cañaseño superó 1 a 0 a Sportivo Rivadavia y se mantiene en la cuarta posición, con 48 puntos, a cuatro de la cima.
Empates y puntos repartidos en el resto de la fecha
En Venado Tuerto, Jorge Newbery y San Martín igualaron 1 a 1. El conjunto local llegó a 39 puntos y continúa sexto, mientras que San Martín alcanzó las 31 unidades.
Por otro lado, Juventud Pueyrredón y Atlético Elortondo protagonizaron el encuentro con mayor cantidad de goles de la jornada. Terminaron 3 a 3, resultado que dejó al equipo venadense en el quinto puesto con 40 puntos y al conjunto de Elortondo con 25.
En Carmen, Sportsman Carmelense y Juventud Unida de Santa Isabel empataron sin goles. Sportsman suma 35 puntos, mientras que Juventud Unida alcanzó los 27.
La fecha había comenzado con la victoria de Peñarol por 5 a 0 sobre Sportivo Sarmiento. El conjunto de Elortondo llegó a 29 unidades y comparte puntaje con Sportivo Rivadavia. Sarmiento permanece en el último puesto, con 22 puntos.
General Belgrano tuvo jornada libre.
Todos los resultados de la fecha 28
|Partido
|Resultado
|Unión y Cultura – Deportivo San Jorge
|1-0
|Peñarol – Sportivo Sarmiento
|5-0
|Jorge Newbery (VT) – San Martín
|1-1
|Racing Club – Teodelina FBC
|1-1
|Studebaker – Sportivo Rivadavia
|1-0
|Juventud Pueyrredón – Atlético Elortondo
|3-3
|Sportsman Carmelense – Juventud Unida
|0-0
Tabla de posiciones de Primera División A
|Pos.
|Equipo
|Puntos
|1°
|Teodelina FBC
|52
|2°
|Racing Club
|52
|3°
|Unión y Cultura
|51
|4°
|Studebaker
|48
|5°
|Juventud Pueyrredón
|40
|6°
|Jorge Newbery (VT)
|39
|7°
|Sportsman Carmelense
|35
|8°
|San Martín
|31
|9°
|Sportivo Rivadavia
|29
|10°
|Peñarol
|29
|11°
|Juventud Unida
|27
|12°
|Deportivo San Jorge
|26
|13°
|Atlético Elortondo
|25
|14°
|General Belgrano
|25
|15°
|Sportivo Sarmiento
|22
El miércoles se juega una fecha que puede cambiar la punta
La actividad continuará el miércoles 28 de octubre, desde las 21, con la disputa de la fecha 29.
Teodelina tendrá un compromiso importante como local ante Studebaker, que buscará reducir la distancia de cuatro puntos con el liderazgo.
Racing visitará a San Martín, mientras que Unión y Cultura viajará para enfrentar a General Belgrano. Los tres equipos que ocupan los primeros puestos jugarán en escenarios diferentes.
Programación de la fecha 29
|Local
|VS.
|Visitante
|Atlético Elortondo
|vs.
|Sportsman Carmelense
|Sportivo Rivadavia
|vs.
|Juventud Pueyrredón
|Teodelina FBC
|vs.
|Studebaker
|San Martín
|vs.
|Racing Club
|Sportivo Sarmiento
|vs.
|Jorge Newbery (VT)
|Deportivo San Jorge
|vs.
|Peñarol
|General Belgrano
|vs.
|Unión y Cultura
Con apenas un punto de diferencia entre los tres primeros, la próxima jornada podría modificar nuevamente el orden de la clasificación. Studebaker, a cuatro unidades, también tendrá la oportunidad de acercarse en su enfrentamiento directo con Teodelina.