El futbolista brasileño Neymar podría recibir una suspensión de hasta seis partidos luego de su expulsión en el empate 1-1 entre Santos y Bahía, disputado el sábado 24 de octubre por el Campeonato Brasileño. La situación se produjo cuando el delantero se tapó la boca durante una discusión con Rodrigo Nestor, una conducta que motivó la intervención arbitral.

El episodio quedó registrado en el informe del árbitro Sávio Pereira Sampaio y podría derivar en una sanción del Superior Tribunal de Justicia Deportiva (STJD), organismo encargado de resolver las infracciones disciplinarias del fútbol brasileño.

Qué ocurrió durante el partido

El conflicto comenzó en el primer tiempo, cuando Neymar y Rodrigo Nestor protagonizaron un intercambio que terminó con una tarjeta amarilla para el delantero de Santos por arrojarle la pelota a su adversario.

Durante el descanso, cuando ambos equipos se preparaban para disputar la segunda mitad, los jugadores volvieron a discutir. En ese momento, Neymar se cubrió la boca con una mano mientras se dirigía al mediocampista de Bahía.

Tras la intervención del VAR, el árbitro resolvió expulsarlo con tarjeta roja directa.

Según el informe arbitral, después de recibir la sanción Neymar se dirigió hacia el banco visitante para continuar el enfrentamiento y debió ser contenido por sus compañeros.

La aplicación del protocolo conocido como Ley Vinícius

La expulsión estuvo vinculada con la aplicación del protocolo conocido como Ley Vinícius, una medida incorporada al fútbol brasileño para combatir posibles expresiones discriminatorias que los futbolistas intenten ocultar tapándose la boca.

En Argentina, el procedimiento también comenzó a mencionarse como Ley Prestianni, por su asociación mediática con antecedentes de discusiones sobre presuntos insultos discriminatorios.

Sin embargo, en el caso de Neymar no se comprobó públicamente que hubiera pronunciado expresiones racistas. La controversia gira alrededor del gesto realizado durante la discusión y de su interpretación dentro del reglamento.

Las versiones de Neymar y Rodrigo Nestor

Después del partido, Neymar difundió un descargo en sus redes sociales. Reconoció que se había tapado la boca, pero cuestionó que su adversario recurriera al árbitro.

El delantero sostuvo que no había realizado comentarios discriminatorios y consideró que Nestor buscó obtener una ventaja deportiva aprovechando la aplicación del protocolo.

Por su parte, el mediocampista de Bahía manifestó que Neymar le había dirigido palabras irrespetuosas. También señaló que decidió no repetir públicamente lo que había escuchado.

Las declaraciones reflejan dos interpretaciones diferentes de lo sucedido. Hasta el momento, no existe una verificación pública del contenido exacto de la conversación.

Santos prepara su defensa y espera una sanción menor

De acuerdo con información publicada por UOL en Brasil, el departamento jurídico de Santos trabaja en la defensa del delantero ante una eventual denuncia basada en el artículo 258 del Código Brasileño de Justicia Deportiva.

Esa disposición contempla sanciones de uno a seis partidos por conductas contrarias a la disciplina o a la ética deportiva.

El club considera que la ausencia de una denuncia acreditada por expresiones racistas, homofóbicas o xenófobas podría favorecer una resolución menos severa.

Los partidos que Neymar ya se perderá

Independientemente de una eventual sanción adicional, Neymar no podrá disputar los próximos dos encuentros de Santos.

El equipo enfrentará a Palmeiras el miércoles 28 de octubre y a Red Bull Bragantino el lunes 2 de noviembre.

La suspensión automática se relaciona con la acumulación de tarjetas amarillas y la expulsión directa ante Bahía. Si no recibe una pena mayor, su regreso está previsto para el 18 de noviembre, frente a Coritiba.

Situación disciplinaria de Neymar Ausencias previstas Posible sanción 2 partidos 1 a 6 fechas Importante: El tribunal todavía debe resolver si corresponde aplicar una pena adicional y cómo se computará.

Una resolución que puede afectar el cierre del Brasileirao

El caso quedó ahora sujeto al procedimiento disciplinario brasileño. Si el tribunal aplica una suspensión superior a las fechas automáticas, Santos podría perder a uno de sus principales futbolistas durante parte del tramo final del campeonato.

Por el momento, el club espera conocer el alcance de la acusación y la fecha definitiva de resolución.