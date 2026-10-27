El Gobierno de Venado Tuerto continúa con su programa de mantenimiento vial y comenzó una nueva intervención en la intersección de las calles Quintana y Edison. Los trabajos comprenden la demolición de sectores del pavimento existente para avanzar con la reparación de la calzada.

La obra afecta directamente la circulación vehicular en uno de los ingresos a la ciudad, por lo que desde el lunes 26 de octubre permanece cerrado al tránsito el tramo de Quintana comprendido entre la Ruta Nacional 8 y Edison.

La Dirección de Obras Públicas informó que el corte será total mientras se desarrollen las tareas. En principio, se estima que los trabajos demandarán al menos 15 días, aunque el plazo dependerá de las condiciones meteorológicas y del avance de la intervención.

Cómo serán los desvíos de tránsito

Para mantener la circulación durante el operativo, la Subsecretaría de Movilidad estableció recorridos alternativos tanto para quienes ingresan como para quienes salen de Venado Tuerto.

Los vehículos que ingresen desde la Ruta Nacional 8 podrán girar excepcionalmente a la izquierda hacia Leoncio de la Barrera, continuar hasta Edison, doblar a la derecha y retomar Quintana en dirección al centro.

En sentido contrario, quienes salgan de la ciudad deberán circular por Quintana hasta Edison, girar a la derecha y continuar hasta Leoncio de la Barrera para volver a conectarse con la ruta.

Además, se implementará una modificación provisoria en el funcionamiento del semáforo del sector, que operará con cinco tiempos para ordenar los distintos movimientos vehiculares.

El subsecretario de Movilidad, Eugenio Bernabei, explicó que esta medida busca garantizar condiciones de ingreso y egreso mientras se ejecuta la obra.

Un programa de mejoras en distintos barrios

La intervención forma parte del esquema de infraestructura que lleva adelante la gestión del intendente Leonel Chiarella.

Según la información municipal, el programa contempla como objetivo de trabajo la ejecución de una cuadra de pavimento, una de bacheo y una de cordón cuneta por semana.

Desde el Ejecutivo local señalaron que, a partir de 2020, se concretó la pavimentación de 336 cuadras en diferentes sectores de Venado Tuerto.

Estas tareas se suman a otras intervenciones de mantenimiento, reparación de calles y construcción de infraestructura urbana desarrolladas durante octubre.

Recomendaciones para circular

Durante la ejecución de los trabajos, se solicita a conductores y vecinos respetar las indicaciones del personal de tránsito y la señalización instalada en las inmediaciones.

También se recomienda reducir la velocidad, prestar atención a la presencia de maquinaria y prever posibles demoras, especialmente en los horarios de mayor circulación.

Por el momento, no se informó una fecha definitiva para la reapertura del tramo intervenido. La normalización del tránsito dependerá de la finalización de las tareas y de las condiciones de seguridad de la calzada.