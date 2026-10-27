El Torneo Clausura de Primera División masculina de la Asociación Venadense de Básquet completó dos encuentros pendientes de su programación. Firmat Foot Ball Club consiguió una victoria como visitante frente a Sportsman de Villa Cañás, mientras que Olimpia Basket Ball Club logró un amplio triunfo ante Argentino de Firmat.

Los resultados corresponden a las fechas 13 y 12, respectivamente, y quedaron registrados en las planillas estadísticas de la Confederación Argentina de Básquet.

Sportsman cayó frente a Firmat FBC en Villa Cañás

Sportsman no pudo aprovechar su localía y perdió 68 a 62 frente a Firmat FBC, en el encuentro que cerró la fecha 13 del campeonato.

El equipo dirigido por Enzo Guzmán terminó seis puntos por debajo de su rival, conducido por Lucas Messina, en un partido que tuvo a Joaquín Thorp como máximo anotador.

El jugador de Firmat FBC convirtió 23 puntos, capturó 16 rebotes y registró 32 unidades de valoración. También se destacaron Lucio Varani, con 16 tantos, y Leandro Lyonnet, con 14.

Por el lado de Sportsman, Nicolás Galante encabezó el goleo con 22 puntos y aportó 13 rebotes. Juan Franco Regnicoli sumó 14 unidades y Bautista Santín terminó con 12.

Uno de los indicadores del encuentro estuvo en los lanzamientos exteriores: Sportsman convirtió 4 de sus 20 intentos de tres puntos, mientras que Firmat FBC anotó 5 de 27.

Ambos conjuntos finalizaron con 41 rebotes totales. En cuanto a los lanzamientos de campo de dos puntos, Sportsman registró un 50% de efectividad y Firmat alcanzó el 51%.

Con este resultado, el conjunto de Villa Cañás sumó una nueva derrota después de haber caído en la jornada anterior frente a Atlético Elortondo.

Olimpia se impuso con amplitud ante Argentino

En el compromiso pendiente de la fecha 12, Olimpia superó a Argentino de Firmat por 91 a 60, con una diferencia final de 31 puntos.

El conjunto dirigido por Manuel García tuvo como principal anotador a Manuel Sagardía, quien terminó con 23 unidades, además de tres asistencias.

Angelo Cortés aportó 12 puntos, Santiago García sumó 11 y Marcelo Piuma convirtió 10.

Olimpia mostró una efectividad del 71% en sus lanzamientos de dos puntos, con 27 conversiones sobre 38 intentos. Además, anotó 9 triples y repartió 14 asistencias.

Argentino, por su parte, tuvo a Pablo Zárate como máximo anotador con 12 puntos. Juan Fogolin aportó 11 y Nahuel Rodríguez terminó con 10.

El conjunto de Firmat registró un 46% de efectividad en tiros de dos puntos y un 22% desde la línea de tres.

El resultado representó una nueva victoria de Olimpia, que también había derrotado a Club Ciudad por 75 a 73 en su compromiso de la fecha 13.

Así quedaron los resultados

Fecha Local Resultado Visitante 12 Olimpia 91–60 Argentino 13 Sportsman 62–68 Firmat FBC

La fecha 13 quedó completa

Con la victoria de Firmat FBC en Villa Cañás, la fecha 13 del Clausura terminó de disputarse.

En los otros tres encuentros de la jornada, Olimpia había superado a Club Ciudad por 75 a 73, Atlético Elortondo derrotó a Centenario por 64 a 53 y Argentino venció a Deportivo Atenas por 82 a 80.

De esta manera, la competencia completó su programación pendiente y los equipos continúan su participación en el tramo final del Torneo Clausura 2026.