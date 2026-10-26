Belgrano venció a Centenario y Ciudad Nueva quedó solo en la cima
La segunda fecha de la Fase Final F de la Primera División B de la Liga Venadense dejó un nuevo escenario en la lucha por la clasificación. Belgrano FBC de Sancti Spíritu derrotó 2 a 1 a Centenario de Venado Tuerto, mientras que Ciudad Nueva pasó a liderar en soledad después de igualar 2 a 2 con Matienzo.
El encuentro entre Belgrano y Centenario se disputó el sábado 24 de octubre en el estadio Dante Agolanti. Germán Bertomeu y Nicolás Ojeda marcaron para el equipo local, mientras que Agustín Maidana descontó para la visita.
Belgrano construyó la victoria y resistió el descuento
El conjunto de Sancti Spíritu abrió el marcador a los nueve minutos del primer tiempo mediante Germán Bertomeu. La diferencia se mantuvo hasta el descanso.
En la segunda parte, Nicolás Ojeda amplió la ventaja a los 30 minutos y estableció el 2 a 0 para Belgrano.
Centenario logró descontar seis minutos después, cuando Agustín Maidana convirtió el 2 a 1. Sin embargo, el equipo de Venado Tuerto no pudo alcanzar la igualdad y terminó sufriendo su primera derrota en esta fase.
Para Belgrano, el triunfo significó recuperarse de la caída por 2 a 0 ante Ciudad Nueva en la jornada inaugural.
Ciudad Nueva quedó como único puntero
La actividad se completó el domingo 25 de octubre, cuando Matienzo y Ciudad Nueva empataron 2 a 2 en Rufino. El resultado permitió al conjunto venadense alcanzar los cuatro puntos y quedar por encima de Centenario y Belgrano, ambos con tres.
|POSICIONES - ZONA F
|Pos.
|Equipo
|Puntos
|1°
|Ciudad Nueva
|4
|2°
|Centenario
|3
|3°
|Belgrano FBC
|3
|4°
|Matienzo
|1
Los resultados de la segunda fecha de Primera B
En la Fase Final E, Sportivo María Teresa consiguió una victoria por 3 a 2 frente a Nueva Era, mientras que Independiente de Amenábar y Sportivo Sancti Spíritu terminaron 0 a 0.
Además, en la final por el campeonato de la Primera B, Sportsman de Villa Cañás superó como visitante a Central Argentino por 2 a 1 en el primer encuentro de la serie.
Con estos resultados, la Zona F llega a su próxima jornada con los cuatro equipos separados por apenas tres puntos. La definición dependerá de los partidos restantes y de los criterios de clasificación establecidos por la Liga Venadense.