La segunda fecha de la Fase Final F de la Primera División B de la Liga Venadense dejó un nuevo escenario en la lucha por la clasificación. Belgrano FBC de Sancti Spíritu derrotó 2 a 1 a Centenario de Venado Tuerto, mientras que Ciudad Nueva pasó a liderar en soledad después de igualar 2 a 2 con Matienzo.

El encuentro entre Belgrano y Centenario se disputó el sábado 24 de octubre en el estadio Dante Agolanti. Germán Bertomeu y Nicolás Ojeda marcaron para el equipo local, mientras que Agustín Maidana descontó para la visita.

Belgrano construyó la victoria y resistió el descuento

El conjunto de Sancti Spíritu abrió el marcador a los nueve minutos del primer tiempo mediante Germán Bertomeu. La diferencia se mantuvo hasta el descanso.

En la segunda parte, Nicolás Ojeda amplió la ventaja a los 30 minutos y estableció el 2 a 0 para Belgrano.

Centenario logró descontar seis minutos después, cuando Agustín Maidana convirtió el 2 a 1. Sin embargo, el equipo de Venado Tuerto no pudo alcanzar la igualdad y terminó sufriendo su primera derrota en esta fase.

Para Belgrano, el triunfo significó recuperarse de la caída por 2 a 0 ante Ciudad Nueva en la jornada inaugural.

Ciudad Nueva quedó como único puntero

La actividad se completó el domingo 25 de octubre, cuando Matienzo y Ciudad Nueva empataron 2 a 2 en Rufino. El resultado permitió al conjunto venadense alcanzar los cuatro puntos y quedar por encima de Centenario y Belgrano, ambos con tres.

POSICIONES - ZONA F Pos. Equipo Puntos 1° Ciudad Nueva 4 2° Centenario 3 3° Belgrano FBC 3 4° Matienzo 1

Los resultados de la segunda fecha de Primera B

En la Fase Final E, Sportivo María Teresa consiguió una victoria por 3 a 2 frente a Nueva Era, mientras que Independiente de Amenábar y Sportivo Sancti Spíritu terminaron 0 a 0.

Además, en la final por el campeonato de la Primera B, Sportsman de Villa Cañás superó como visitante a Central Argentino por 2 a 1 en el primer encuentro de la serie.

Con estos resultados, la Zona F llega a su próxima jornada con los cuatro equipos separados por apenas tres puntos. La definición dependerá de los partidos restantes y de los criterios de clasificación establecidos por la Liga Venadense.