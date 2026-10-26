Instituto tiene definido su equipo titular para enfrentar a Deportivo Riestra por el Torneo Clausura. El conjunto dirigido por Diego Flores contará con Marcos Ledesma en el arco y tendrá a Alex Luna y Matías Tissera entre los once elegidos para comenzar el partido.

La formación se completa con Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Hernán De La Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa y Jeremías Lázaro. La nómina disponible no precisa el esquema táctico que utilizará el entrenador.

Flores también cuenta con doce suplentes para realizar modificaciones durante el encuentro. Emanuel Sittaro figura entre los relevos, junto con Agustín Massaccesi, Juan Andrés Meli, Agustín Bravo, Giuliano Cerato y Juan Ignacio Méndez.

El banco se completa con Wilder Viera, Jonás Acevedo, Jhon Córdoba, Facundo Suárez, Matias Fonseca y Nicolás Guerra. Estas son las alternativas de Instituto para un cruce cuya información disponible no incluye la formación de Riestra ni un resultado.

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