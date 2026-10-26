Boca podría liberar dos cupos para la Libertadores 2027

Boca podría liberar hasta dos lugares de la tabla anual para la Copa Libertadores 2027 si conquista la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura y termina primero o segundo en la clasificación acumulada. Esa combinación permitiría que el cuarto acceda directamente a la fase de grupos y que el quinto dispute la Fase 2 del certamen continental.

El escenario depende de resultados que todavía no están definidos. Boca tiene la posibilidad de conquistar cinco títulos de aquí al 19 de diciembre: la Sudamericana, la tabla anual, la Copa Argentina, el Clausura y el Trofeo de Campeones. Sin embargo, esa eventual acumulación de consagraciones no trasladaría cinco plazas a la clasificación anual.

La primera modificación se produciría si el equipo de Rodolfo Arruabarrena gana la Sudamericana, que le daría un lugar en la próxima Libertadores. Si además finaliza primero o segundo en la tabla anual, el cupo que le correspondería por esa vía se desplazaría hacia abajo: el tercero ingresaría directamente a la fase de grupos y el cuarto obtendría el boleto al repechaje.

Una conquista del Clausura sumaría un segundo desplazamiento. En esa combinación, el cuarto también entraría a la fase de grupos y el quinto tendría la oportunidad de disputar la Fase 2. Ese sería el máximo de lugares que Boca podría liberar en la tabla anual dentro del escenario planteado.

Con las posiciones descriptas en el material, Argentinos Juniors e Instituto serían los beneficiados por esa combinación. Independiente Rivadavia, River y Gimnasia de La Plata también aparecen entre los equipos con expectativas de aprovechar un corrimiento. Los nombres dependerán de cómo termine la clasificación acumulada.

La Copa Argentina tendría una consecuencia diferente. Si Boca también obtiene ese título dentro de este escenario, el boleto correspondiente quedaría para el finalista, en lugar de trasladarse a la tabla anual. Platense o Atlético Tucumán tendrían así una posibilidad de volver a disputar la Libertadores, pese a encontrarse lejos de los puestos de clasificación por la suma de puntos.