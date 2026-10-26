Flamengo venció 3-2 a Atlético Mineiro en el Maracaná y recuperó el liderazgo del Brasileirao en una jornada marcada por los reclamos de sus hinchas. Antes del encuentro, correspondiente a la fecha 32, el público cuestionó al plantel por la eliminación en las semifinales de la Copa Libertadores y exigió ganar el campeonato local.

Los goles de Gonzalo Plata, Giorgian De Arrascaeta y Jorge Carrascal le permitieron al equipo de Río de Janeiro alcanzar los 70 puntos y superar a Palmeiras, que quedó segundo con 69. A falta de seis fechas para el cierre, la victoria puso a Flamengo nuevamente en la cima de la tabla y sostuvo sus posibilidades de conquistar el único torneo en el que continúa en carrera.

El descontento se hizo visible antes del inicio del partido. Detrás de uno de los arcos, los hinchas desplegaron una bandera cuyo mensaje, traducido al español, decía: “Brasileiro es obligación”. El reclamo apuntó a obtener el título local después de la frustración continental.

Poco antes de que comenzara el juego, también hubo cánticos dirigidos a los futbolistas. “No es fácil, no, para jugar en el Mengão hay que tener disposición”, expresó el público, en un cuestionamiento a la actitud del plantel.

La protesta ocurrió en el primer compromiso de Flamengo como local por el Brasileirao después de quedar eliminado ante Estudiantes. La serie de semifinales de la Libertadores se había definido por penales en el propio Maracaná, escenario al que el equipo regresó con la necesidad de sumar para recuperar el primer puesto.

A esa eliminación se sumaba la salida de la Copa de Brasil, donde Flamengo había perdido con Vitória en la quinta fase, en abril. Con ambos certámenes fuera de su alcance, las expectativas quedaron concentradas en el campeonato doméstico.

El triunfo ante Atlético Mineiro permitió responder con un resultado favorable en medio de ese clima. Flamengo pasó de perseguir a Palmeiras a encabezar la clasificación, aunque con una diferencia de apenas un punto y seis jornadas todavía por disputar.