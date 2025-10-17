Suspendidos los vuelos entre Buenos Aires y Venado Tuerto

Según distintas fuentes, desde septiembre no llegan vuelos al Aeródromo Tomás B. Kenny, y la web oficial de la empresa muestra todas las fechas de octubre como “sin disponibilidad”.

Desde el Municipio de Venado Tuerto explicaron al medio local Venado24 que la compañía informó que el servicio se encuentra “en stand by” por cuestiones administrativas internas, aunque recién para el 3 de noviembre aparece habilitada la compra de pasajes.

La incertidumbre crece en torno a un proyecto que había generado grandes expectativas en la región, y que el propio intendente Leonel Chiarella había anunciado como una “gran oportunidad para la ciudad” destinada a potenciar “el crecimiento industrial, económico y el desarrollo de Venado Tuerto”.

El anuncio se había realizado junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli.

Mientras tanto, los usuarios esperan novedades concretas sobre la reanudación de un servicio que había sido celebrado como un paso clave para mejorar la conectividad del sur santafesino.