Suspendidos los vuelos entre Buenos Aires y Venado Tuerto

Misteriosa luz en el cielo durante la tormenta de tierra en Casilda
Una imagen captada durante la tormenta del domingo generó curiosidad y debate entre los vecinos. Algunos aseguran que se trata de un OVNI; otros, de un simple reflejo.
A ocho meses del vuelo inaugural, los vuelos entre Buenos Aires y Venado Tuerto se encuentran interrumpidos y sin fecha confirmada de regreso.Regionales17/10/2025LORENA ACOSTA
Según distintas fuentes, desde septiembre no llegan vuelos al Aeródromo Tomás B. Kenny, y la web oficial de la empresa muestra todas las fechas de octubre como “sin disponibilidad”.
Desde el Municipio de Venado Tuerto explicaron al medio local Venado24 que la compañía informó que el servicio se encuentra “en stand by” por cuestiones administrativas internas, aunque recién para el 3 de noviembre aparece habilitada la compra de pasajes.
La incertidumbre crece en torno a un proyecto que había generado grandes expectativas en la región, y que el propio intendente Leonel Chiarella había anunciado como una “gran oportunidad para la ciudad” destinada a potenciar “el crecimiento industrial, económico y el desarrollo de Venado Tuerto”.
El anuncio se había realizado junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli.
Mientras tanto, los usuarios esperan novedades concretas sobre la reanudación de un servicio que había sido celebrado como un paso clave para mejorar la conectividad del sur santafesino.
El siniestro ocurrió en jurisdicción de San Eduardo. Las tres personas involucradas fueron trasladadas al Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto.
Investigadores encontraron restos óseos humanos en el área del antiguo fuerte virreinal de Melincué, construido hacia 1777. Los materiales serán analizados en el Museo de Elortondo.
El municipio que conduce Leonel Chiarella fue reconocido por la Red de Innovación Local (RIL) dentro del programa “100 Ciudades Certificadas”, destacando su gestión moderna, sostenible y cercana a la comunidad.
La Comuna ejecuta trabajos de escurrimiento pluvial en sectores donde se acumulaba agua tras las lluvias, con materiales adquiridos en la “Fábrica de Oportunidades” de María Teresa.
La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria aseguró que su espacio es el único que representa a las economías regionales y al trabajo santafesino.
La Justicia notificó al club que tiene cinco días para pagar 4,7 millones de dólares al fondo suizo AIS Investment Fund. Si no cumple, podría declararse su quiebra.
Cada 16 de octubre se recuerda la importancia de garantizar el derecho a una alimentación saludable, segura y sostenible para todos.
Después de nueve años, la legendaria banda de metal alternativo regresa al país para presentarse el 10 de mayo en Parque Sarmiento, con Spiritbox y Seven Hours After Violet como invitados especiales.
El Gran Premio de Austin será la 19ª cita del calendario 2025 de Fórmula 1.
La compañía estatal tomó medidas preventivas tras la falla en el vuelo AR1526 a Córdoba, que debió aterrizar de emergencia en Ezeiza sin heridos. Los motores afectados pertenecen al fabricante CFM.
El conductor de Gran Hermano confirmó su continuidad en Telefe y adelantó que ya trabaja en la nueva edición del reality, que incluirá a famosos.
El Gobierno nacional sellará un convenio con el FBI para fortalecer la prevención de posibles ataques. El acuerdo se concretará mañana en Washington.